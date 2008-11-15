عملیات اجرایی میدان سبزمیدان شهر زنجان آغاز می شود

محمد عزیزی در گفتگو با خبرنگار مهر در زنجان افزود: در طی چند روز اخیر شهر زنجان شاهد بزرگترین تملک در زمینه پروژه سبزمیدان بود که عمارت دارایی به صورت کلی تملک شد و هفته آینده عملیات اجرایی پروژه سبزمیدان بعد از سالها رکود در این پروژه آغاز خواهد شد.

وی ادامه داد: در حال حاضر تملک در محدود ساختمانهای مجاور امامزاده سید ابراهیم را نیز شروع کردیم و در تلاش هستیم با تملک های صورت ورت گرفته روند توسعه ای امامزاده سید ابراهیم را تسریع کنیم.

عزیزی بر لزوم توسعه روند سرمایه گذاری در زمینه عمران شهری تاکید کرد و افزود: در حال حاضر در شهر زنجان تعداد زیادی پروژه سرمایه گذاری داریم که در صورت وارد شدن بخش خصوصی این طرحها می توانند به شکل مطلوب اجرا شوند.

شهردار زنجان، توجه به امر عمران شهری را مهمترین اصل در زمینه توسعه شهری دانست و تصریح کرد: داشتن شهر توسعه یافته و بالا بردن نشاط اجتماعی در راستای داشتن عمران شهری مطلوب و توسعه یافته است.