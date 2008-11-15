مسکو و پکن همچنان مخالف تحریمهای جدید علیه تهران هستند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، "سرگئی ریابکف" که در گفتگوهای گروه 1+5 ( آمریکا، انگلیس، چین ، فرانسه و روسیه) در پاریس شرکت کرده بود، گفت که اعضای این گروه در این نشست به نتیحه ای نرسیدند.
وی افزود: روسیه و چین همچنان مخالف اقدامهای تنبیهی جدید علیه ایران هستند.
از سوی دیگر، خاویر سولانا که نماینده 6 کشور گفتگو کننده با ایران ( 1+5 ) نیز محسوب می شود، در نامه ای به "سعید جلیلی" دبیرشورای عالی امنیت ملی کشورمان خواستار ادامه گفتگوها با جمهوری اسلامی ایران برای روشن شدن نکات اندک باقیمانده شده بود.
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