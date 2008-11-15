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۲۵ آبان ۱۳۸۷، ۹:۲۴

دیپلمات روسی :

مسکو و پکن همچنان مخالف تحریمهای جدید علیه تهران هستند

مسکو و پکن همچنان مخالف تحریمهای جدید علیه تهران هستند

معاون وزیر خارجه روسیه بر مخالفت کشورش و چین با تحریمهای جدید علیه ایران تاکید کرد و گفت که اختلافها بین قدرتهای جهان بر سر این تحریمها همچنان وجود دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، "سرگئی ریابکف" که در گفتگوهای گروه 1+5 ( آمریکا، انگلیس، چین ، فرانسه و روسیه) در پاریس شرکت کرده بود، گفت که اعضای این گروه در این نشست به نتیحه ای نرسیدند.

وی افزود: روسیه و چین همچنان مخالف اقدامهای تنبیهی جدید علیه ایران هستند.

از سوی دیگر، خاویر سولانا که نماینده 6 کشور گفتگو کننده با ایران ( 1+5 ) نیز محسوب می شود، در نامه ای به "سعید جلیلی" دبیرشورای عالی امنیت ملی کشورمان خواستار ادامه گفتگوها با جمهوری اسلامی ایران برای روشن شدن نکات اندک باقیمانده شده بود.

کد مطلب 783016

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