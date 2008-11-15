ترکیه می تواند میانجی خوبی بین ایران و غرب باشد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "رجب طیب اردوغان" در یک کنفرانس خبری در واشنگتن که به منظور شرکت در نشست گروه 20 به آمریکا سفر کرده، خاطرنشان کرد: "اگر ترکیه چنین نقشی را ایفا کند، می تواند تاثیر مثبتی در این روند داشته باشد."

وی افزود: ترکیه به دلیل آنکه در همسایگی ایران قرار دارد، می تواند در این موضوع تا حدی نفوذ خود را اعمال کند.

اما نخست وزیر ترکیه به این مسئله اشاره نکرد که آیا درباره پیشنهاد خود مبنی بر نقش آفرینی ترکیه به عنوان یک میانجی در این گفتگوها پاسخی را از دولت بوش دریافت کرده است یا خیر.

از سوی دیگر، رجب طیب اردوغان" روز چهارشنبه در مصاحبه با روزنامه نیویورک تایمز گفت : ترکیه می خواهد از نقش رو به افزایش خود در خاورمیانه برای پل زدن میان غرب و شرق استفاده کند.

اردوغان در مصاحبه با این روزنامه آمریکایی افزود : انتخاب اوباما به عنوان رئیس جمهور آمریکا فرصتهای جدیدی را برای تغییر در روابط واشنگتن با تهران به وجود آورده است.

