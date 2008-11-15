زیارت مرقد امامین عسگریین (ع) از صبح روز گذشته آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الصباح، "رعد جاسم محمد" فرمانده اتاق عملیات سامراء اعلام کرد : دهها زائر از سامراء و دیگر شهرهای عراق روزگذشته اجازه ورود به مرقد امامین عسگریین را در این شهر یافتند و همچنین در این مکان مقدس نماز جمعه را همراه با برقراری تدابیر شدید امنیتی برپا کردند.

این شخصیت عراقی در ادامه خاطر نشان کرد: بیش از ده هزار از تن از زائران مناطق صلاح الدین، بغداد، نجف، کربلا، ناصریه، بصره و دیگر استانها در کنار زائرین کشورهای همسایه عراق به ویژه ایران صبح روز گذشته وارد سامراء شدند و این مکان مقدس را زیارت کردند.

وی درادامه درباره اتخاذ تدابیر شدید امنیتی در این شهر گفت : نیروهای ارتش، پلیس و نیروهای بیداری با اجرای تدابیر امنیتی، مناسب فضایی امن را به وجود آوردند و درعین حال اهالی سامراء هم با پربایی چادرهایی از زائران پذیرایی کردند.

درعین حال یکی دیگر از مسئولان بلندپایه سامراء در این باره گفت : مراسم استقبال از زائران مرقد امامین عسگریین بعد از درخواست شمار زیادی از سران عشایر و بزرگان این شهر صورت گرفت.

حرمین امامین عسکریین(ع) در 22 فوریه سال 2006 هدف عملیات تروریستهای تکفیری قرارگرفت و درپی آن درگیری های طایفه ای در سامراء به وقوع پیوست که شمار زیادی کشته برجا گذاشت.

این مکان مقدس در ژوئن 2008 نیز برای بار دوم هدف حمله تروریستهای تکفیری قرارگفت که مناره های آن فرو ریخت.