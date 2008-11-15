وی افزود: البته "تردید" متنی خوب هم داشت. من در این فیلم نقش عموی سیاوش (هملت) را بازی میکنم که روزبهان نام دارد و تمام نقشهها را طراحی میکند. در واقع من برای این کار به دعوت یک دوست لبیک گفتم. تقریباً بازی من در این فیلم به پایان رسیده و چند صحنه خیابانی باقیمانده نیز در آینده نزدیک فیلمبرداری میشود.
علیرضا شجاعنوری در نمایی از فیلم سینمایی "تردید"
شجاعنوری درباره فضای فیلم "تردید" گفت: از نقش خودم در این فیلم راضیام و فکر میکنم باید نتیجه کار را در پایان مورد ارزیابی قرار داد. خوشبختانه فضای فیلم بسیار گرم و صیمیمی بود و رابطهای خوب بین گروه جریان داشت. سعید سعدی تهیهکننده برای ایجاد فضایی مناسب تمام تلاش خود را انجام میدهد.
بازیگر "روز واقعه" درباره ادامه فعالیت خود در حوزه بازیگری گفت: به ادامه این حرفه در سینما علاقمندم. البته ادامه این کار بستگی به نقشها و پروژههایی دارد که به من پیشنهاد میشود. تا وقتی در بنیاد سینمایی فارابی مدیریت بخش بینالملل را بر عهده داشتم، ترجیح میدادم کار بازیگری نکنم، چون فرصتی نداشتم.
شجاعنوری در پایان گفت: بازی و کار هنری کردن مانند عاشق شدن است. چون شما برای عاشق شدن هرگز نمیتوانید برنامه بریزید. از وقتی دستیار کارگردان با من تماس گرفت تا وقتی قرار شد بازی کنم 48 ساعت طول کشید و بعد از قبول کردن نقش فیلمنامه را خواندم. در کنار حرفه پرمسئولیت تهیهکنندگی ترجیح میدهم گاهی بازی هم بکنم، چون باعث استرسزدایی میشود.
در خلاصه داستان "تردید" آمده است: پدر سیاوش در یک حادثه مرده و عموی او ثروت خانوادگی را در دست گرفته است. سیاوش به دختر عمه خود مهتاب علاقه دارد. او که هنوز از خبر درگذشت پدرش حیران است، خبری عجیبتر میشنود؛ مادرش قصد دارد با عمویش ازدواج کند. سیاوش متوجه میشود مرگ پدر طبیعی نبوده و او را به قتل رساندهاند.
بهرام رادان، حامد کمیلی، مهتاب کرامتی، ترانه علیدوستی، کاوه کاویان، رزا آرایش، ماشاالله مرادی و آتش گرگانی از بازیگران این فیلم هستند و دیگر عوامل عبارتند از فیلمبردار: بهرام بدخشانی، طراح صحنه و لباس: امیر اثباتی، طراح گریم: محمدرضا قومی، صدابردار: نادر رضایی، عکاس: محمد فوقانی و جلوههای ویژه: محسن روزبهانی.
شرکت بازرگانی پاسارگاد با مشارکت شرکت سینمایی فدک فیلم سرمایهگذاران "تردید" هستند که دومین فیلم کریممسیحی پس از "پرده آخر" به شمار میرود.
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