انتظار برای درخشش 10 فیلم در جشنواره بیست و هفتم فیلم فجر

به گزارش خبرنگار مهر، در فاصله حدود سه ماه مانده به برگزاری بیست و هفتمین جشنواره فیلم فجر و در حالی که مهلت قانونی تعیین‌شده برای معرفی آثار شرکت‌کننده در جشنواره (سی‌ام آذرماه) در آستانه سر رسیدن است، مرور فیلم‌هایی که می‌توانند بخت حضور در این رویداد سینمایی را داشته باشند اهمیتی خاص دارد.

به خصوص از این جهت که از همان ابتدا اعتراض‌هایی به جلو آمدن این زمان تعیین‌شده در میان بود و البته شرایط فیلم‌های در حال تولید (که مانند سال‌های گذشته در دقیقه 90 آماده می‌شوند)، می‌تواند زمزمه‌های قطعی نبودن این زمان را (باز هم مانند سال‌های گذشته) واقعی کند.

جشنواره فیلم فجر امسال در حالی بیست و هفت سالگی خود را جشن می‌گیرد که خیال جشنواره‌دوستان از حضور آثار سینماگران شاخص اندکی راحت است. هر سال آمار و ارقام میزان حضور چهره‌های سرشناس، نوعی تشخص و اعتبار به جشنواره فجر می‌دهد و نکته مهم این است که جشنواره بیست و هفتم در این رقابت با دوره‌های گذشته می‌تواند دست پر باشد.





پستچی سه بار در نمی‌زند

مرور فیلم‌هایی که احتمال حضور آنها در جشنوراه فجر امسال می‌رود با توجه به همین تشخص انجام شده و طبعاً فیلمسازانی که انتظارها برای دیدن اثر جدیدشان بیشتر است، در صدر فهرست قرار گرفته‌اند. ضمن اشاره به این نکته که نه تنها این فهرست، بلکه فهرست قطعی اعلام شده از سوی دبیرخانه جشنواره و حتی برنامه نمایش سینماها هم قطعیتی به حضور این آثار نمی‌دهد.

همه چیز باید دست به دست هم بدهند تا بخش اعظم این آثار و البته یکسری آثار که بدون پیشزمینه به جدول نمایش فیلم‌های جشنواره وارد می‌شوند، اولین نمایش خود را در جشنواره بیست و هفتم تجربه کنند. همچنین باید این نکته را در نظر گرفت که وجود بخش مسابقه و میهمان برای حضور فیلم‌ها به نوعی سلیقه داوران را برای ورود آثار به گردونه رقابت مشخص می‌کند.

"وقتی همه خوابیم" دهمین فیلم سینمایی بهرام بیضایی بعد از "سگ‌کشی" است. این فیلم در آخرین گزارش تولید اعلام شده از سوی فارابی در مرحله تدوین توسط بیضایی و سپیده عبدالوهاب قرار دارد. قرار است از نیمه آبان‌ماه محمود سماکباشی صداگذاری را آغاز کند و محمدرضا درویشی هم موسیقی متن فیلم را خواهد ساخت.

فیلم از معدود آثاری است که به پشت صحنه سینمای ایران می‌پردازد و مژده شمسایی، علیرضا جلالی‌تبار، حسام نواب صفوی، شقایق فراهانی، هدایت هاشمی، سحر دولتشاهی، رضا مختاری، مجید مشیری، افشین خورشیدباختری، میرطاهر مظلومی، امیرکاوه آهنجان، سیدمهرداد ضیایی و... در آن بازی کرده‌اند.

بیضایی در یکی از آخرین گفتگوهایش درباره امکان حضور "وقتی همه خوابیم" در جشنواره فجر گفته: قرار نیست من درباره حاضر بودن و نبودن فیلم در جشنواره فجر تصمیم بگیرم و مسئولان جشنواره در این زمینه تصمیم‌گیرنده هستند. با این حال فعلاً ‌ترجیح می‌دهم فقط بر ساخت فیلم متمرکز باشم و درباره چگونگی عرضه آن فکر نکنم.

"تردید" دومین فیلم واروژ کریم‌مسیحی است که به فاصله 17 سال پس از "پرده آخر" کلید خورد. فیلمبرداری فیلم اواخر مرداد 86 در سینما رکس لاله‌زار آغاز و پس از مدتی به دلیل بیماری کارگردان متوقف شد. این پروژه پس از بهبودی کریم‌مسیحی و با تغییر تهیه‌کننده دوباره وارد مرحله پیش‌تولید شد و از 15 مرداد 87 با عوامل جدید به تهیه‌کنندگی سعید سعدی کلید خورد.

این فیلم در آخرین گزارش تولید اعلام شده از سوی فارابی در مرحله فیلمبرداری به سر می‌برد. طبق برنامه فیلمبرداری اواخر آبان به پایان می‌رسد و کریم‌مسیحی همزمان آن را تدوین می‌کند. از بازیگران فیلم می‌توان به بهرام رادان، حامد کمیلی، مهتاب کرامتی، ترانه علیدوستی، کاوه کاویان، رزا آرایش، ماشاالله مرادی، آتش گرگانی و... اشاره کرد.

داستان این فیلم برداشتی آزاد از نمایشنامه "هملت" شکسپیر است. در خلاصه داستان آمده: پدر سیاوش در یک حادثه مرده و عموی او ثروت خانوادگی را در دست گرفته است. او که هنوز از خبر درگذشت پدر حیران است، می‌فهمد مادرش قصد دارد با عمویش ازدواج کند. او متوجه می‌شود مرگ پدر طبیعی نبوده است.

"فرزند صبح" ششمین فیلم بهروز افخمی پس از "گاوخونی" است. این فیلم در آخرین گزارش تولید اعلام شده از سوی فارابی در مرحله تدوین قرار دارد و بناست از نیمه آبان بهرام زند دوبله آن را آغاز کند. فیلم روایتگر زندگی بنیانگذار جمهوری اسلامی حضرت امام خمینی (ره) در دوران کودکی و نوجوانی است و آذرماه 86 فیلمبرداری آن به پایان رسید.

در "فرزند صبح" آرمان ایرانپور، هادی حیدری و عبدالرضا اکبری به ترتیب در نقش کودکی، جوانی و میانسالی امام (ره) ظاهر شده‌اند. هدیه تهرانی، آتیلا پسیانی، محمدرضا شریفی‌نیا و الیکا عبدالرزاقی دیگر بازیگران فیلم به تهیه‌کنندگی محمدرضا شرف‌الدین هستند.

طولانی شدن زمان تولید فیلم، حساس و مورد توجه بودن موضوع و البته جایگاه آثار افخمی در سینما برخی از عواملی هستند که انتظارها از "فرزند صبح" را بالا برده و آن را به یکی از امیدهای جشنواره بیست و هفتم فجر بدل کرده است.

"پاداش" دوازدهمین فیلم کمال تبریزی پس از "همیشه پای یک زن در میان است" است. این فیلم در آخرین گزارش تولید اعلام شده از سوی فارابی در حال صداگذاری است. فیلم بر اساس فیلمنامه محمد رحمانیان ساخته شده و داستان یک مدیر رده میانی دولت است که به عنوان پاداش به سفر حج می‌رود اتفاق‌هایی باعث تغییر نگاهش می‌شود.

حسن معجونی، آتیلا پسیانی، احمد آقالو، آشا محرابی، بهمن زرین‌پور و صابر ابر بازیگران این فیلم هستند که در سکوت خبری ساخته شد. مهدی کریمی تهیه‌کننده فیلم اعلام کرده "پاداش" برای جشنواره بیست و هفتم آماده می‌شود. موضوع حساس و خبرهای مبنی بر توقف و غیر قابل نمایش بودن فیلم از جمله مواردی است که انتظار دیدن "پاداش" را در جشنواره بالا برده است.

"سوپراستار" نهمین فیلم تهمینه میلانی پس از فیلم به نمایش درنیامده "تسویه حساب" است. این فیلم در آخرین گزارش تولید اعلام شده از سوی فارابی آماده نمایش است. فیلم داستان یک ستاره‌ سینماست که از روزهای اوج فاصله گرفته و آشنایی با دختری جوان او را به درکی تازه از زندگی می‌رساند.

شهاب حسینی، فتانه ملک‌محمدی، فریبا کوثری، نسرین مقانلو، افسانه بایگان، رضا رشیدپور، السا فیروزآذر و لیلا زارع بازیگران این فیلم هستند. میلانی شهریورماه اعلام کرد قصد ندارد فیلمش را به جشنواره فجر ارائه دهد و "سوپراستار" نیمه‌ آبان‌ماه روی پرده می‌رود که هنوز خبری از اکران عمومی فیلم نیست.

"زادبوم" دهمین فیلم ابوالحسن داودی پس از "تقاطع" است. این فیلم در آخرین گزارش تولید اعلام شده از سوی فارابی در مرحله صداگذاری قرار دارد. این فیلم بر اساس طرح سیدرضا میرکریمی و فیلمنامه فرید مصطفوی و داودی شکل گرفته که قصه‌ای چندوجهی دارد و در آن ارتباط یک آدم با زادگاه، خانواده و هویت گمشده‌اش بررسی می‌شود.

فیلمبرداری این فیلم با نام قبلی "لاک‌پشت‌ها" زمستان 86 با حضور رویا تیموریان، پگاه آهنگرانی، مسعود رایگان، هوشنگ توکلی، احمد کاوری و بهرام رادان در تهران و قشم آغاز شد و در لوکیشن‌هایی در هامبورگ با عزت‌الله انتظامی، رادان و چند بازیگر آلمانی ادامه یافت. سکانس‌های پایانی فیلم نیز در دبی ضبط شد.

"هفت و پنج دقیقه" چهارمین فیلم محمدمهدی عسگرپور بعد از "اقلیما" است. این فیلم در آخرین گزارش تولید اعلام شده از سوی فارابی در مرحله صداگذاری قرار داشته و به موضوع مهاجرت می‌پردازد. رضا کیانیان و رضا عطاران تنها بازیگران ایرانی این فیلم هستند که بر اساس فیلمنامه فرهاد توحیدی در فرانسه ساخته شده است.

تام نوامبر، ایزابل پاسکو، لیندا بوئنی، سونیا سوری، ملینا مورس، میشل بئاتریکس، سوفیان ساتو، مروان مکتو و ویکتور براتوویک از بازیگران خارجی فیلم هستند که محصول مشترک شرکت فرون‌تیر فرانسه، موسسه فرهنگی هنری سیمای مهر هستی و آفتاب‌نگاران است.

"درباره الی" چهارمین فیلم اصغر فرهادی پس از "چهارشنبه‌سوری" است. این فیلم در آخرین گزارش تولید اعلام شده از سوی فارابی در مرحله صداگذاری قرار دارد. فیلم بر مبنای فیلمنامه‌ای از فرهادی به تعطیلات سه روزه چند خانواده می‌پردازد که برای تفریح راهی شمال هستند. اما شلوغی‌ شمال باعث می‌شود محلی مناسب برای اسکان پیدا نکنند.

گلشیفته فراهانی، ترانه علیدوستی، شهاب حسینی، مریلا زارعی، رعنا آزادی‌ور، احمد مهرانفر، صابر ابر، مانی حقیقی و پیمان معادی از بازیگران فیلم هستند. فیلمبرداری "درباره الی" نیمه تیرماه با حضور محمدمهدی عسگرپور به عنوان مشاور پروژه در شمال کشور به اتمام رسید.

حاشیه‌های این فیلم از جمله آخرین نقش‌آفرینی فراهانی، ساخت فیلم در سکوت خبری و مشخص نشدن هویت کاراکتر الی و ... از جمله موارد کنجکاوی‌برانگیز آخرین ساخته فرهادی هستند.

"پستچی سه بار در نمی‌زند" دومین فیلم سینمایی حسن فتحی پس از "ازدواج به سبک ایرانی" است. این فیلم در آخرین گزارش تولید اعلام شده از سوی فارابی در مرحله فیلمبرداری قرار دارد. قرار است فیلمبرداری اواخر آبان به پایان رسیده و فیلم برای حضور در جشنواره فیلم فجر آماده نمایش شود.

فیلم داستان مردی است که در عمارت خارج شهر دختری را گروگان می‌گیرد تا پدر دختر را به آنجا بکشاند و با او تسویه حساب کند. این فیلمنامه تاریخی و فلسفی را فتحی در قالبی معمایی و جنایی نوشته جواد نوروزبیگی تهیه‌کننده آن است. علی نصیریان، محمدرضا فروتن، رویا تیموریان، باران کوثری، پانته‌آ بهرام، امیر جعفری، لیلا زارع و مجید مشیری بازیگران فیلم هستند.





اخراجی‌ها 2

"اخراجی‌ها 2" دومین ساخته مسعود ده‌نمکی پس از "اخراجی‌ها" است. این فیلم در آخرین گزارش تولید اعلام شده از سوی فارابی در مرحله فیلمبردای قرار دارد. این فیلم دومین بخش از سه‌گانه ده‌نمکی به تهیه‌کنندگی حبیب‌الله کاسه‌ساز است و به روایت زندگی دوستان مجید سوزوکی در دوران اسارت، سرنوشت دوستان او و خانواده‌های آنان پس از شهادت وی می‌پردازد.

جواد رضویان، شیلا خداداد، امیریل ارجمند، اکبر عبدی، مهران رجبی، امین حیایی، نگار فروزنده، نیوشا ضیغمی، کامبیز دیرباز، حسام نواب صفوی، منوچهر آذر، محمدرضا و مهراوه شریفی‌نیا، شهره لرستانی، مینا جعفرزاده، لیلا بلوکات و ... از بازیگران فیلم هستند.