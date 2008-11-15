تاج قهرمانی آسیا بر سر امارات

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم‌های فوتبال جوانان امارات و ازبکستان شب گذشته در ورزشگاه محمد بن فهد شهر دمام عربستان برگزارکننده دیدار نهایی مسابقات فوتبال قهرمانی جوانان آسیا بودند، دیداری که در پایان به برتری 2 بریک تیم امارات و قهرمانی این تیم در قاره کهن انجامید.

احمد خلیل در دقیقه 33 امارات را پیش انداخت اما ازبک‌ها توانستند با ضربه "کنجا تورایف" در دقیقه 64 بازی را به تساوی بکشند. با این حال امارات که در همه بازیهای خود در این مسابقات با برد از زمین بیرون آمده بود 18 دقیقه قبل از آنکه فینال رقابت‌ها به پایان برسد بار دیگر با ضربه احمد خلیل به گل رسید و قهرمان شد.

این برای نخستین بار بود که تیم فوتبال امارات عنوان قهرمانی مسابقات فوتبال قهرمانی جوانان آسیا را به دست آورد.