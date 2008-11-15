انتخاب اوباما تغییری را در آمریکا ایجاد نخواهد کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، "فیدل کاسترو" در مقاله ای که روی یک وب سایت تحت کنترل دولت کوبا منتشر شد، هرگونه حرکت کوبا به طرف اصلاحات سرمایه داری را به تمسخر گرفت و قول داد که توجه زیادی به نشست هفته جاری بین رهبران جهان در واشنگتن درباره بحران مالی داشته باشد.

وی همچنین از اظهارات "جرج بوش" رئیس جمهوری آمریکا که گفته بود نشست گروه 20 خواهد توانست یک نظم مالی جهانی را ایجاد کند، انتقاد کرد.

کاسترو بدون اشاره به نام اوباما نوشت: بسیاری می گویند که با یک تغییر ساده در راس یک امپراتوری، بردباری بیشتر و خصومت و جنگ طلبی کمتر می شود. مقامهای کوبا همواره آمریکا را یک امپراتور می دانند.

رهبر سابق کوبا پس از آن با انتقادی کنایه دار خطاب به اوباما گفت:" این تفکر که تمایلات خوب یک شخص باهوش می تواند قرنها منفعت و خودپسندی ایجاد شده را تغییر دهد، تفکر بسیار خامی است."

کاسترو پیشتر اوباما را فردی باهوش تر و با جنگ طلبی کمتر در مقایسه با "جان مک کین" نامزد جمهوریخواهان توصیف کرده بود.

