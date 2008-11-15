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۲۵ آبان ۱۳۸۷، ۹:۲۶

کاراته قهرمانی جهان - توکیو

حسین روحانی برنز گرفت/ حسن روحانی حذف شد

حسین روحانی برنز گرفت/ حسن روحانی حذف شد

با کسب یک مدال برنز در آغاز سومین روز از نوزدهمین دوره رقابت‌های کاراته قهرمانی جهان طلسم ناکامی کاراته کاهای کشورمان در این مسابقات شکسته شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه مسابقات کاراته قهرمانی جهان که در سالن "بودوکان" شهر توکیو جریان دارد، نماینده وزن 60- کیلوگرم تیم ملی ایران به مدال برنز این رقابت‌ها دست یافت.

روحانی که مدال طلای دوره قبل را در کارنامه داشت، در دور نخست 9 بر یک از سد حریفی از نیجریه گذشت، سپس نماینده قطر را نیز با نتیجه 3 بر صفر شکست داد و در مبارزه سوم خود با نتیجه 2 بر صفر کاراته‌کا مراکشی را از پیش رو برداشت.

روحانی در مرحله یک چهارم نهایی 2 بر یک به نماینده قزاقستان باخت و از صعود به دیدار نهایی بازماند. با راهیابی  کاراته‌کا قزاقستانی به دیدار نهایی، روحانی به گروه بازنده‌ها رفت. وی در این مرحله حریفی از صربستان را با نتیجه یک بر صفر شکست داد و با برتری 3 بر2 مقابل کاراته‌کای فرانسوی به مدال برنز دست یافت.

همچنین حسن روحانی در وزن 65- کیلوگرم پس از انصراف کاراته‌کا مراکشی به دور دوم راه یافت. روحانی در این مرحله با نتیجه 2 بریک به نماینده برزیل باخت. شکست این برزیلی به نماینده قبرس باعث حذف روحانی از جدول مسابقات شد.

اسماعیل ترک زاد در وزن آزاد رقابت‌های خود را تا ساعاتی دیگر آغاز می کند.

کد مطلب 783036

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