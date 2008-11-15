آیه روز:

الم تر ان الله انزل من السماء ماء فسلکه ینابیع فی الأرض ثم یخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم یهیج فتراه مصفرا ثم یجعله حطاما ان فی ذلک لذکرى لأولی الألباب .

آیا ندانسته اى که خدا از آسمان آبى نازل کرد ، پس آن را به صورت چشمه هایى در زمین درآورد ، آن گاه به وسیله آن زراعتى را که رنگهایش گوناگون است ، بیرون می آورد ، سپس (آن زراعت) خشک می شود ، در نتیجه آن را به رنگ زرد بینى ، پس آن را ریز ریز و در هم شکسته می کند بى تردید در این دگرگونى ها براى خردمندان هشدار و عبرتى است .

سوره زمر،آیه 21

ذکر روز شنبه:

حدیث امروز:

حضرت علی(ع) در نهج البلاغه:

یا أسرى الرغبة أقْصروا فان المعرج على الدنیا لا یروعه منها الا صریف انیاب الحدثَان ایها الناس تَولوا من أنفسکم تأدیبها و اعدلوا بها عن ضراوة عاداتها .



اى اسیران آرزوها ، بس کنید! زیرا صاحبان مقامات دنیا را تنها حوادث روزگار به هراس افکند، اى مردم کار تربیت خود را خود بر عهده گیرید و نفس را از عادتهایى که به آن حرص دارد باز گردانید.