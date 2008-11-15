اعلام سرانه مطالعه در کشور / میانگین مطالعه در تهران بالاتر از 15 دقیقه در روز

به گزارش خبرنگار مهر، دومین دوره مراسم تقدیر از خادمان کتابخانه‌های عمومی کشور صبح دیروز با حضور وزیر ارشاد، تعدادی از اعضای هیئت امنای کتابخانه های عمومی، مدیران کل امور کتابخانه‌های عمومی استان‌ها و چند تن از استانداران در مرکز همایش‌های سازمان صدا و سیما برگزار شد.

در ابتدای این مراسم محمدحسین صفار هرندی وزیر ارشاد با اشاره به سفر استانی محمود احمدی‌نژاد به مازندران و طولانی شدن نشست استانی هیئت دولت در این استان را دلیل حضور نیافتن رئیس جمهور در این مراسم ذکر کرد.

کسی نمی تواند ملت ما را متهم به بیگانگی با کتاب کند

وی با ارزیابی تحولات چند سال اخیر در حوزه کتابخانه‌ها، گفت: نسبت ما با کتاب نسبت نزدیکی است و کسی نمی‌تواند ملت ما را متهم به بیگانگی با کتاب کند و برخلاف برخی ارزیابی‌ها، سرنوشت کتابخوانی ایران و ایرانی در دوران پس از انقلاب اسلامی و سال‌های بعد از آن که این انقلاب بالغ تر ‌شد، وضعیت نسبتاً مطلوب و قابل قبولی پیدا کرده است.

وزیر ارشاد تاکید کرد: تعداد کتابخانه‌های عمومی ما اندکی بیشتر از 1800 باب است. هر چند این آمارها، آمارهایی رسمی است و کتابخانه‌هایی که در ماه‌های گذشته ساخته شده، به حساب نیامده، اما در کنار کتابخانه‌های عمومی، ما برخوردار از خیل بزرگی از کتابخانه‌هایی هستیم که برخی از آنها تنه به تنه کتابخانه‌های عمومی ما می‌زنند اما در قالب نهاد کتابخانه‌ها تعریف نشده‌اند.

صفار هرندی در توضیح این دسته از کتابخانه‌ها، گفت: در هر مسجد یک کتابخانه باز هست و اگر اینگونه محاسبه کنیم، بیش از 40 هزار کتابخانه باز در 40 هزار باب مسجد موجود در کشور داریم و در جنب مساجد هم نزدیک به 25 هزار باب کتابخانه دارای امکانات گسترده کتابخوانی و تجهیز شده، در اختیار مردم است. باید به این آمارها، آمار کتابخانه های مدارس را هم بیفزائیم.

میانگین سرانه مطالعه تهرانی ها در روز بالاتر از 15 دقیقه است

وزیر ارشاد به سنجشی که اخیراً توسط پژوهشگاهی وابسته به این وزارتخانه انجام شده، اشاره کرد و گفت: بر اساس نتایج تحقیق پژوهشگاه فرهنگ-هنر و رسانه، سرانه کتابخوانی در مناطقی از تهران روزانه نزدیک به یک ساعت است. در نیمی از این شهر بیش از نیم ساعت، در بخشی از آن بین 15 تا 30 دقیقه و در مناطقی هم کمتر از 15 دقیقه است. اگر میانگین بگیریم، می توان گفت میانگین سرانه روزانه مطالعه تهرانی ها بالای 15 دقیقه است. این تحقیق در تبریز و برخی از بخش های استان آذربایجان شرقی هم انجام شده و سرانه مطالعه روزانه در انجا هم تقریباً به همین میزان است.

وی با انتقاد از برخی رسانه ها به دلیل "ذکر آمارهایی قدیمی از وضعیت مطالعه در کشور" ادامه داد: آمارهایی قدیمی سایه خودش را بر ذهن و دل اهالی رسانه افکنده و حاصل آن را وسیله ای می کنند برای تحقیر مردم که کتاب نمی خوانند.

پیشنهاد وزیر ارشاد برای بردن کتاب به در منازل مردم

صفار هرندی با ارائه پیشنهادی به مسئولان نهاد کتابخانه های عمومی برای بردن کتاب به در منازل مردم، گفت: ننشینیم تا کتابخوانان به ما رجوع کنند. باید کتاب را به در منازل مردم ببریم. وقتی می بینیم با محذوریت‌هایی که مردم برای تامین معیشت دارند، اما باز کتاب می‌خرند، ما هم باید سایه‌های غفلت را از آنها دور کنیم.

وی کار تبلیغ برای کتاب را در کشور مظلوم خواند و به سازمان صدا و سیما پیشنها کرد تفاهمنامه‌ای عملی و کاربردی برای این امر با وزارت ارشاد منعقد کند.

وزیر ارشاد همچنین از خرید 3 میلیارد و 600 میلیون تومان کتاب برای کتابخانه‌های مساجد در دو سال اخیر خبر داد.

صفار هرندی با بیان اینکه "اگر آمار کتابخوانی در تهران 15 دقیقه و در کل کشور 10 دقیقه باشد، باز هم در مقایسه با بعضی کشورها، پدیده ناهنجاری نیست" به آماری از مطالعه در کشورهای دیگر پرداخت و گفت: کسانی که گاهی وقت‌ها دارایی‌های غربی‌ها و فرنگی‌ها را به رخ ما می کشند، بدانند در آماری که در حاشیه یک نمایشگاه کتاب در خارج از کشور به دست آمده، اعلام شده است که 3/58 درصد مردم بلژیک در طول 12 ماه حتی یک کتاب هم نخوانده‌اند. در این آمار وضعیت کشورهایی مانند اسپانیا، پرتغال و یونان از این هم بدتر است.

70 درصد کتابخوانان کتابهایشان را می خرند

وی ادامه داد: بر حسب این‌ نظرسنجی، 70 درصد کسانی که در فهرست کتابخوانان کشور قرار دارند، کتابهای مورد نیاز خود را خریداری و یک سوم کتابخوانان، کتاب را از شیوه‌های دیگر از جمله امانت گرفتن از کتابخانه‌های عمومی کشور تهیه می‌کنند.

در ادامه این مراسم منصور واعظی دبیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور اصلی‌ترین هدف نهاد را "ارتقا مطالعه مفید" و نه "افزایش مطالعه صرف" عنوان کرد و گفت: مقصودمان از مطالعه مفید، مطالعه‌ای است که اطلاعات فرد را افزایش دهد و موجب اصلاح یک رفتار و تقویت گرایشی صحیح و اصولی در او شود. مطالعه مورد نظر ما، دین و انقلاب ما، آن نوع مطالعه‌ای است که هدفمند و در راستای تحقق اهداف‌مان باشد.

10 میلیارد تومان از بدهی نیم درصدی شهرداری‌ها به کتابخانه ها در یکسال گذشته وصول شده است

وی سپس به روش های ایجاد نوآوری و شکوفایی در حوزه کتابخانه‌های عمومی پرداخت و در ادامه به دستاوردهایش در مدت 15 ماه مسئولیت دبیرکلی نهاد کتابخانه‌های عمومی اشاره کرد و افزود: ما نباید یک سیستم مدیریت مکانیکی داشته باشیم. در چهار سال اول پرداخت بدهی‌های نیم درصدی شهرداری های کشور به کتابخانه، فقط 3 میلیارد تومان دریافت کردیم که این رقم تنها در یکسال گذشته به 10 میلیارد تومان رسیده است.