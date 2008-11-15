هشدار برای تبلیغات پایان نامه ای در و دیوار دانشگاهها

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با دور دوم سفر استانی دولت به مازندران، بازدید مدیر کل بررسی و ارزیابی پژوهشی وزارت علوم از مراکز پژوهشی دانشگاه مازندران با مشاهده یک تبلیغات دیواری در این دانشگاه همراه شد که بر روی آن تبلیغ نوشته شده بود : "مشاوره پژوهشی و پایان نامه، تحلیل آماری SPSS و ... برای رشته های اقتصاد، حسابداری، مدیریت و ترجمه متون انگلیسی کلیه رشته های علوم انسانی" 2 شماره تلفن همراه نیز در قسمت پائینی این تبلیغ آورده شده بود.

مدیر کل بررسی و ارزیابی پژوهشی وزارت علوم در این بازدید با مشاهده این اطلاعیه تبلیغاتی اقدام به برداشتن این تبلیغات از روی دیوارهای دانشکده علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه مازندران کرد و به معاون پژوهشی دانشگاه مازندران تذکر داد که نسبت به این نوع تبلیغات دقت کنند.

حسن قدسی پور در حاشیه این رویداد به خبرنگار مهر گفت: این کارها و تبلیغات یک سری کارهای کاذب است. مشاوره پایان نامه کار استاد راهنما است. حال اگر فردی در حال تهیه پایان نامه است و از دوستان خود نیز مشاوره می گیرد، نمی تواند به منزله تقلب علمی مطرح شود اما اگر افرادی در پی ایجاد مشغولیتها و درآمدهای کاذب از راه این نوع تبلیغات باشند، پسندیده فضای دانشگاه نیست و باید با آنها برخورد شود.

وی خاطرنشان کرد: البته برای این نوع تبلیغات در فضای دانشگاه مشتری وجود ندارد. به نظر می رسد که فردی قوی تر از استاد راهنما نمی تواند راهنمای پایان نامه باشد، کما اینکه بهره گیری از راهنماییهای دوستان را که در جایگاههای علمی قابل قبولی هستند را نفی نمی کنیم اما با تبلیغات این چنینی نیز مخالفیم.

قدسی پور افزود: دانشجویان آگاه باشند که اگر فردی واقعا توانایی این را داشته باشد که یک پایان نامه را مشاوره دهد، آن قدر در کشور زمینه کاری برایش وجود دارد که دیگر نیازی به پناه بردن وی به تهیه تبلیغات بر روی کاغذ و نصب آنها بر در و دیوار دانشگاه وجود ندارد.

مدیر کل بررسی و ارزیابی پژوهشی وزارت علوم خاطرنشان کرد: به هر حال در هر قسمت و زمینه ای ممکن است افرادی باشند که بخواهند تبلیغات نادرست انجام دهند و به طور قطع دانشجویان فریب این افراد را نمی خورند.

وی تصریح کرد: اگر دانشجویی دچار تنبلی شد و اقدام به سفارش پایان نامه خود به چنین افرادی کرد، مطمئن باشد که در جلسه دفاع نمی تواند پاسخگوی سوالات استادان راهنما و داور باشد.

قدسی پور در پاسخ به اینکه "اگر دانشجویی اقدام به سفارش تدوین پایان نامه اش به گروههایی نظیر آنچه که تبلیغاتشان بر روی در و دیوار دانشگاه مازندران دیده شد، کند تکلیفش چیست؟" به مهر گفت: اگر تقلبی دیده شد، در صورتی که به وزارت علوم گزارش شود، به شدت با افراد خاطی برخورد می شود. اگر دانشجویی تقلب کند و استاد درس نیز به وی نمره دهد و بعدها ثابت شود تقلبی صورت گرفته است، با دانشکده مربوطه و اعضای ممتحن برخورد خواهیم کرد.

وی با تاکید بر اینکه "اساسا دانشکده اجازه بروز تقلب را نمی دهد" خاطرنشان کرد: تقلب در روح نوآوری خیلی تقلب بزرگی است و کسی که به تقلب در روح نوآوری گرایش پیدا کند و به عنوان مثال برای تهیه پایان نامه اش اقدام به سفارش آن به گروههای کاذب کند، تقلب بزرگی کرده است.و کارگروه وزارت علوم در دور دوم سفر استانی دولت به مازندران خاطرنشان کرد: وزارت علوم در عین این که بر برخورد با متقلبان علمی تاکید می کند، اعتقاد دارد که هنوز آن قدر این نوع اتفاقات نامیمون زیاد نشده که بخواهیم آئین نامه ای را برای آن تدوین کنیم اما در صورت مشاهده تقلب به شدت با آن برخورد می کنیم.