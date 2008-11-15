شهر 70 هزار نفری دلفان یک کتابخانه دارد

امین میرزاییان در گفتگو با خبرنگار مهر در شهرستان دلفان، اظهار داشت: برای تامین نیاز مردم این شهر باید برای ساخت دومین کتابخانه شهر اقدام شود.

وی تصریح کرد: تاکنون برای ساخت کتابخانه شماره دو در این شهرستان تلاش‌های بسیاری شده که هنوز به نتیجه نرسیده است.

مدیر امور کتابخانه‌های عمومی شهرستان دلفان لرستان با بیان اینکه تنها کتابخانه موجود این شهرستان به نام "شهید نواب صفوی" در سال 1368 ساخته شد و 600 متر مربع زیربنا دارد، خاطر نشان کرد: با اختصاص 250 میلیون ریال اعتبار استانی در سال جاری، اکنون کتابخانه شهید نواب صفوی مراحل تعمیر اساسی را پشت سر می گذارد.

میرزاییان ابراز امیدواری کرد: تا پایان آذرماه این کتابخانه با تجهیزات بهتر و تعمیرات کامل به علاقمندان خدمات‌رسانی کند.

وی یادآور شد: در کل شهرستان دلفان علاوه بر کتابخانه مرکزی شهید نواب صفوی یک کتابخانه کوچک به نام "شهید رجایی" در بخش هفت چشمه وجود دارد که از سال 1374 فعال شده و با داشتن 151 عضو دارای پنج هزار و 781 نسخه کتاب است.