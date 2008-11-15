پایان فاز نخست طرح کتابخانه باز در کشور / طرح کتابخانه باز صرفه اقتصادی دارد

رسول مرادی طراح و مجری طرح کتابخانه باز در ایران در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به پایان فاز نخست این پروژه، گفت: ما در فاز اول متعهد بودیم که 100 کتابخانه افتتاح کنیم که خوشبختانه این تعداد به 120 کتابخانه رسید. این 20 کتابخانه اخیر چندی پیش در گروه صنعتی ایران خودرو مورد بهره برداری قرار گرفت.

ارسال گزارش اجرای طرح به وزیر ارشاد

وی با اشاره به استقبال وزارت ارشاد از این طرح و موافقت ضمنی و شفاهی مسئولان با ادامه آن، افزود: ما گزارش فعالیت‌های انجام شده در فاز نخست این پروژه را نوشته ایم و ظرف یکی دو روز آینده آن را برای وزیر ارشاد ارسال می‌کنیم تا پس از بررسی وی، معاون فرهنگی ارشاد و دیگر مسئولان این معاونت، نظر نهایی در مورد ادامه این طرح به ما اعلام شود.

مرادی به طرح‌های وزارت ارشاد برای گسترش کتابخوانی و در دسترس قرار دادن کتاب در مکان‌های عمومی شهرها و روستاهای کشور اشاره کرد و افزود: هدف اصلی طرح کتابخانه باز که قرار دادن کتاب در مدار و چرخه زندگی روزمره مردم است با اهداف وزارت ارشاد که به دنبال گسترش کتابخوانی در کشور است، همپوشانی دارد.

بودجه صرف شده برای کتابخانه های باز کمتر از نصف اعتبار تخصیصی

مجری طرح کتابخانه باز در توضیح بودجه صرف شده برای اجرای فاز نخست این طرح نیز گفت: به طور متوسط هر کدام از 120 کتابخانه ای که در این طرح راه اندازی شده، به 2000 جلد کتاب تجهیز شده است و به صورت میانگین برای هر کدام سه میلیون و 321 هزار و 348 تومان هزینه شده که کمتر از نصف رقم هشت میلیون تومانی است که مسئولان وزارت ارشاد برای آن پیش بینی کرده بودند پس این طرح کاملاً توجیه اقتصادی دارد.

وی تاکید کرد: هزینه های اجرای طرح در فاز نخست در حدود 400 میلون تومان بوده که از ردیف یارانه کتاب بودجه معاونت فرهنگی ارشاد در امر توسعه کتاب و کتابخوانی و تجهیز کتنابخانه ها پرداخت شده است. در این مرحله 20 کتابخانه باز در ایران خودرو، 20 کتابخانه در زندان های استان تهران، بالغ بر 20 کتابخانه در مراکز تربیت معلم کرج و واوان، 15 کتابخانه در شهرک آزمایش و مابقی نیز در مساجد، مراکز ناجا، مجتمع های مسکونی و مراکز مقاومت بسیج راه اندازی شد.

هدف ما قرار دادن کتاب در مدار زندگی مردم است

مرادی درباره برنامه های پیش بینی شده برای این طرح در فاز دوم نیز گفت: در مذاکراتی که با مسئولان معاونت فرهنگی وزارت ارشاد داشته‌ایم، قرار بر این شده که طرح در مراکز محروم استانی، ارتش، نیروی انتظامی، کارخانه ها و بعضی مراکز دیگر ادامه یابد. همچنین قصد داریم بر اساس هدف اصلی طرح که قرار دادن کتاب در مدار زندگی مردم است، کتاب را به مراکز خرید، بازدید و تجمع مردم ببریم.

وی همچنین با اشاره به نیازسنجی صورت گرفته در خصوص نوع و موضوع کتاب هایی که در مکان‌ها و جایگاه‌های مختلف قرار داده شده و می‌شود، افزود: در بررسی‌ها به این نتیجه رسیدیم که 65 تا 85 درصد کتاب‌هایی که در کتابخانه‌های باز قرار می گیرد، مطالعه می‌شود و تنها کمتر از 30 درصد آنها بازگردانده نمی‌شود که همین تعداد نیز دست به دست میان مردم می چرخد و خوانده می‌شود.

طرح کتابخانه های باز تخصصی در راه است

طراحی کتابخانه باز در ایران اضافه کرد: طرح مفصلی را با عنوان "کدام کتاب کدام مخاطب؟" در دست اجرا داریم با این هدف که بتوانیم در راستای طرح کتابخانه‌های باز، طرح کتابخانه‌های باز تخصصی را هم اجرا کنیم که کتاب‌های آن مخاطب ثابت داشته باشد؛ در واقع هدف این است که اگر مثلاً در کارخانه‌ای یک کتابخانه باز راه‌اندازی شده، محتوای کتب آن با نوع کار و حرفه شاغلان در آنجا همخوان باشد تا از این طریق میزان بهره‌وری نیز بالا رود.

به گفته مردیان این طرح را تدوین شده و به زودی برای تصویب نهایی نزد معاون فرهنگی وزارت ارشاد ارسال خواهد شد.