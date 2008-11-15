لرستان رتبه پنجم رشد شاخص های فناوری در کشور را داراست

نبی الله شمسی فر در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد،به تحول ایجاد شده در شرکت مخابرات لرستان از نظر فناوری اطلاعات اشاره کرد و اظهار داشت: با توجه به اینکه در پایان شهریور سال 86 شرکت مخابرات دارای رتبه 30 کشوری در زمینه شاخص های مخابراتی بوده است اما این رقم در شهریور سال 87 به رتبه 18 کشوری تبدیل شده است.
وی تصریح کرد: لرستان در طول سه ماه اول سالجاری در زمینه رشد بانکداری الکترونیک جزء هشت استان اول کشور بوده است.
رئیس اداره ارتباطات شرکت مخابرات استان لرستان با بیان اینکه در حال حاضر کل استان به شبکه اینترنت پرسرعت مجهز شده است، یادآور شد: در زمینه سیستم های پر سرعت دیتا نیز استان پیشرفت های چشمگیری داشته به گونه ای که در بخش های صعب العبور مانند بخش بزنوید نیز سیستم های پر سرعت دیتا افتتاح شده است.
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