سیستم گویای 135 در مخابرات لرستان راه اندازی شد

موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد، اظهار داشت: همچنین در سالجاری وضعیت پوشش سیستم اعلام خرابی 117 نیز از 30 درصد به 95 درصد ارتقا داده شده است.

وی با اشاره به گسترش 100 درصدی شبکه LAN در این استان، افزود: همچنین سیستم مکانیزه 118 در لرستان به پیشرفت 100 درصد رسیده است.

رئیس اداره فناوری اطلاعات شرکت مخابرات استان لرستان با اشاره به دیگر فعالیت های این شرکت به مشترکان، یادآور شد: سیستم پرتال شرکت مخابرات به 80 درصد پیشرفت رسیده و سیستم جامع مشترکین مخابرات از 25 درصد پیشرفت در سال گذشته به 85 درصد در سالجاری رسیده است.

موسوی همچنین از راه اندازی سیستم FTP انتقال اطلاعات شرکت مخابرات با حجم بالا برای ارسال مطالب با دارا بودن سیستم امنیت شبکه در لرستان خبر داد.

وی با بیان اینکه شرکت مخابرات استان در زمینه خدمات تلفن ثابت، موبایل، پرداخت قبوض و فناوری اطلاعات موفق عمل کرده است، خاطر نشان کرد: این شرکت در بخش ویدئو کنفرانس توانسته است به صورت 100 درصد به موفقیت دست یابد.