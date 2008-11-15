45 درصد زندانیان کشور مرتبط با مواد مخدر هستند

حمیدرضا علی اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: همچنان بیشترین جرایم در ارتباط با مواد مخدر است به گونه ای که 45درصد زندانیان در ارتباط با مواد مخدر هستند.

وی تصریح کرد: درصد بالایی از زندانیان جویای مواد مخدر هستند و داشتن سابقه اعتیاد نیز در میان آنها مشاهده می شود.

مدیرکل اقدامات تامینی و تربیتی سازمان زندانها خاطر نشان کرد: به عنوان یک سیاست پیشگیرانه در جهت تحقق بهداشت قضایی و در مبارزه با جرایم سازمان یافته و پولشویی ، باید مقابله با مجاری ورود و منشاء های درآمد زایی از مواد مخدر در صدر فهرست قرار دارد.

معاون دادستان کل کشور نیز معتقد است ، 45 درصد زندانیان کشور مستقیما به خاطر مواد مخدر در زندان به سر می برند و از جهت جرم زا بودن بسیاری از جرایم مالی ، سرقت، کلاهبرداری ، زورگیری و اخذ مال به عنف ، پرونده های خانوادگی ، ایراد ضرب و جرح ، ترک انفاق ، جرایم منافی عفت و ... ناشی از مواد مخدرند که اگر حداقل 15 تا 20 درصد بقیه جرایم را غیر مستقیم ، ناشی از مواد مخدر بدانیم به این نتیجه می رسیم که چیزی قریب به 2.3 زندانیان ما در سراسر کشور به خاطر مواد مخد در زندان هستند.

معاون دادستان کل کشور عنوان کرده ، بیش از 1800 نوع مواد صنتی و شیمیایی وجود دارد .

وی تاکید کرده داست، باید حداکثر تلاش شود که در پرونده های مواد مخدر ، اموال و درآمدهای نامشروع قاچاقچیان بر اساس قوانین مواد مخدر و پولشویی ضبط و مصادره شود و در این زمینه قاطعانه برخورد شود.