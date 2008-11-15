سپر موشکی آمریکا را مورد هدف قرار می دهیم

به گزارش خبرگزاری مهر، "آلکساندر لوکاشنکو" در گفتگو با روزنامه آمریکایی وال استریت ژورنال تاکید کرد که وی از طرحهای روسیه مبنی بر استقرار موشکهای اسکندر در کالینینگراد ( منطقه ای روسی بین لهستان و لیتوانی) کاملا حمایت می کند.

وی افزود: روسیه همچنین پیشنهاد استقرار این موشکها در بلاروس ( که مرز مشترکی با لهستان دارد) را مطرح کرده است.



لوکاشنگو تصریح کرد:" حتی اگر روسیه به ما استقرار چنین موشکهایی را پیشنهاد ندهد، ما خودمان آنها را خریداری خواهیم کرد."

وی به این مسئله اشاره کرد که فناوری ساخت موشکهای اسکندر و سیستمهای کنترل آتش از بلاروس می آید.

رئیس جمهور بلاروس ادامه داد:" هم اکنون ما بودجه ای نداریم، اما داشتن این سلاحها بخشی از برنامه ماست."

بلاروس هم همچون روسیه مخالف استقرار سپر موشکی آمریکا در اروپاست.

آمریکا در ژانویه سال 2007 به دو کشور لهستان و جمهوری چک که پیشتر از اقمار شوروی بودند و در حال حاضر از اعضای اتحادیه اروپا و ناتو هستند، پیشنهاد داد تا یک سامانه دفاع ضد موشکی شامل 10 موشک رهگیر در لهستان و یک سیستم راداری را در خاک چک مستقر کند.

ایالات متحده توجیه خود را از این اقدام به زعم خود مقابله با تهدیدهای موشکی کشورهایی مانند ایران و کره شمالی اعلام کرده است، اما روسیه به عنوان مخالف اصلی استقرارچنین سامانه ای بر این باور است که تهران و پیونگ یانگ فاقد چنان توان موشکی هستند که بتوانند منافع واشنگتن را مورد هدف قرار دهند، بنابراین به باور کرملین هدف استقرار چنین سامانه ای ازسوی آمریکا در اروپای شرقی، کنترل سیستمهای موشکی روسیه است.