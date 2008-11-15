مسئولیت همه عراقیها در برابر توافقنامه امنیتی و حفظ حاکمیت کشور

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اینترنتی شباب العراق، این منبع در پاسخ به پرسشی در رابطه با موضع مرجعیت در قبال توافقنامه امنیتی نیز گفت: مرجعیت خواستار برگزاری انتخابات سراسری شده است بنابراین دولت و نمایندگان منتخب کشور باید مسئولیت های قانونی خویش را برعهده بگیرند.

وی افزود: مرجعیت، ما را عادت نداده است که بر اساس دیکته ها رفتارکنیم و همه باید مسئولیت های خویش را بر عهده بگیرند.

به گفته این منبع، مرجعیت و نهادهای قانونی هر کدام جایگاه خود را دارند و بنابراین هر کس بر اساس جایگاه خویش در قبال توافقنامه امنیتی موضع اتخاذ می کند.

وی در عین حال تاکید کرد که همه [عراقی ها] خواهان حفظ استقلال و حاکمیت عراق هستند.

توافقنامه امنیتی که آمریکا به شدت برای امضای آن با عراقی ها تلاش می کند؛ جنجال گسترده ای را در محافل دولتی، مذهبی و مردمی عراق به وجود آورده است؛ در حالی که مقامهای دولت عراق می گویند طرف آمریکایی، امتیازهای بزرگی برای دستیابی به پیش نویس نهایی توافقنامه داده، اما سیاستمداران عراقی می گویند متن پایانی دربرگیرنده بندهایی است که به حاکمیت و استقلال عراق خدشه وارد می کند.

درصورت امضا نشدن این توافقنامه، یکی از گزینه های مطرح، متوسل شدن عراق به سازمان ملل متحد برای تمدید مدت حضور نظامیان بیگانه در این کشور است.

این در حالی است که دولت عراق سه شنبه هفتم آبان (28 اکتبر) با اجماع بر ضرورت اصلاح برخی بندهای توافقنامه امنیتی با آمریکا تاکید کرد که البته آمریکا ادعا کرده بود آخرین متن پیش نویس توافقنامه، بهترین متن است و نیاز به تغییر ندارد.