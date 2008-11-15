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۲۵ آبان ۱۳۸۷، ۱۰:۱۹

در اعتراض به اقدام تل آویو ؛

بان کی مون خواستار باز شدن گذرگاههای غزه شد

بان کی مون خواستار باز شدن گذرگاههای غزه شد

دبیرکل سازمان ملل متحد با ابراز نگرانی از وضعیت انسانی موجود در نوار غزه از رژیم صهیونیستی خواست تا هرچه سریعتر نسبت به گشایش گذرگاه های این منطقه اقدام کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه یدیعوت آحارانوت، در بیانیه ای که توسط دفتر "بان کی مون" منتشر شده آمده است : دبیر کل سازمان ملل متحد عمیقا نگران وضعیت انسانی و امنیتی رو به زوال موجود در غزه و جنوب سرزمنیهای اشغالی و همچنین خشونتهایی که هم اکنون به صورت بالقوه در منطقه وجود دارد است. 

وی در ادامه از کمبود غذا و سایر ضروریات زندگی در غزه ابراز نگرانی کرده و تاکید کرد که هر گونه اقدامی که موجب بدتر شدن اوضاع ساکنان نوار غزه شود قابل قبول نیست و باید فورا متوقف شود.

دبیرکل سازمان ملل در ادامه بیانیه خود با دعوت همه گروه های حاضر در منطقه به حفظ آتش بس خواستار پایان شلیک موشک به شهرکهای صهیونیست نشین شد.  

مون در پایان این بیانیه از رژیم صهیونیستی خواست تا اجازه دهد تا کمکهای انساندوستانه و سوخت هر چه سریعتر در اختیار ساکنان نوارغزه قرار بگیرد.  

کد مطلب 783067

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