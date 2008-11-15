قرص هوشمند به منظور کاهش اثرات جانبی دارو ها تولید شد

به گزارش خبرگزاری مهر، متخصصان شرکت فیلیپس موفق به تولید نوعی قرص هوشمند شده اند که توانایی آزاد سازی میزان تعیین شده ای از دارو را متناسب با نیاز بدن خواهد داشت.

این محصول "iPill" نام داشته و دارای میکروپردازشگر، باطری، سیستم رادیویی بیسیم و مخزن دارویی برای نگهداری میزان معینی از دارو است و قادر خواهد بود میزان مورد نظر دارو را در مناطق مشخصی از بدن انسان آزاد کند. همچنین این محصول توانایی اندازه گیری دمای بدن را نیز داشته که اطلاعات آن را از طریق سیستم بی سیم به یک گیرنده خارجی انتقال می دهد.

قرص iPill با استفاده از حسگرهای خود میزان اسیدیته بدن را اندازه گیری کرده و متناسب با این میزان دارو را وارد بدن می کند. این شرکت اعلام کرده است: قرص iPill بیشتر به منظور استفاده برای درمان بیماریهای مرتبط با اختلالات هاضمه تولید شده است.

به دلیل اینکه میزان مورد نیاز دارو و مکان دریافت آن دقیقا توسط این قرص مشخص می شود، از میزان تأثیرات جانبی منفی دارو کاسته شده و میزان کمتری از دارو مورد استفاده قرار می گیرد.

بر اساس گزارش تلگراف، شرکت فیلیپس در نظر دارد این محصول را طی مراسم سالانه انجمن متخصصان داروسازی آمریکا که در ماه اخیر در آتلانتا برگزار می شود، ارائه کند.