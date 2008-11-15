جزئیات کامل عملیات مهار آتش سوزی سینما جمهوری تهران

به گزارش خبرگزاری مهر ، این حادثه در ساعت 4 و سه دقیقه بامداد به سامانه 125 آتش‌نشانی تهران اطلاع داده شد. ستاد فرماندهی آتش‌نشانی تهران بلافاصله نیروهای ایستگاه 40 و 46 این سازمان به خیابان جمهوری فرستاد.

نخستین نیروهای آتش‌‌نشانی پس از چند دقیقه با رسیدن به محل با حجم عظیمی از دود و شعله که از ساختمان سینما به بیرون زبانه می‌کشید روبرو شدند. در پی درخواست نیروی کمکی از سوی فرمانده اولین گروه اعزامی، ستاد فرماندهی آتش‌نشانی تهران بی‌درنگ نیروهای 6 ایستگاه دیگر آتش‌نشانی را نیز برای امدادرسانی اعزام کرد.

با توجه به گستردگی آتش که دود و شعله آن آسمان خیابان جمهوری را در تقاطع خیابان ولیعصر فرا گرفته بود، امدادگران آتش‌نشانی با توجه به حجم آتش‌سوزی در ابتدای عملیات از چهار جهت شمال(خیابان جمهوری)، جنوب(کشوردوست)، غرب و شرق(ساختمان‌های مجاور) عملیات خاموش کردن آتش را آغاز کردند.

آتش فضای سینما را که در حال سرایت به ساختمان‌های اطراف که مرکز تولید پوشاک(تریکو) و محل فروش و انبار لوازم صوتی تصویری و گوشی تلفن همراه بود فرا گرفته و آتش‌نشانان در همان لحظات اولیه به سرعت از جهت‌های مختلف آتش‌سوزی را کنترل و از پیشروی آن به دیگر اماکن جلوگیری کردند.

آتش‌نشانان بعد از آنکه آتش‌سوزی را به طور کامل تحت کنترل درآوردند برای ورود به داخل سینما عملیات باز کردن درب‌ها و بریدن کرکره فلزی ورودی سینما را با استفاده از دستگاه برش آغاز کردند که بسته بودن درهای سینما و نبود راهنما در محل، عملیات را برای امدادگران طاقت‌فرسا کرده بود. تلاش بی‌وقفه آتش‌نشانان در میان شعله‌های آتش و ریزش اجسام گداخته با ورود به داخل سینما وارد مرحله جدیدی شد که در این مرحله نیز امدادگران با استفاده از 10 لوله آبدهی قسمت ورودی و سالن اصلی سینما را که کاملاً شعله‌ور بود به سرعت خاموش کردند.

محمد بیات معاون عملیات سازمان آتش‌نشانی تهران در تشریح ابعاد این حادثه گفت: با توجه به نوع محل آتش‌سوزی که از اماکن عمومی با بار اشتعالی بسیار بالا است از همان لحظات اولیه 8 ایستگاه آتش‌نشانی برای امدادرسانی اعزام شدند. تلاش آتش‌نشانان مانع از سرایت آتش به ساختمان‌های اطراف شد.

وی افزود: در لحظات اولیه این آتش‌سوزی درب‌های کرکره‌ای سینما بسته بود و هیچ کس برای راهنمایی آتش‌نشانان در محل حضور نداشت و نیروها با ورود به سینما، سالن اصلی را که به طور کامل شعله‌ور بود از جهت‌های مختلف محاصره و آتش را خاموش کردند. امدادگران در جستجوی قسمت‌های مختلف سینما متوجه شدند بالکن سالن اصلی با دیواره‌های پیش‌ساخته مصدود شده و از آن محل به صورت سالن مجزا برای پخش فیلم استفاده می‌شود که پرده و دیواره‌های ضد صدای سالن شماره 2 نیز دچار آتش‌سوزی شده‌است. آتش‌نشانان آرایش عملیاتی خود را گسترده‌تر کردند و به مقابله با آتش‌در قسمت فوقانی سالن اصلی پرداختند. تلاش امدادگران در کنترل حریق حتی مانع از سرایت آتش به قسمت کافی‌شاپ سینما در ضلع غربی طبقه دوم شد و از آتش گرفتن صندلی‌های سالن شماره 2 نیز جلوگیری به عمل آمد.

بر اساس این گزارش خوشبختانه هیچیک از شهروندان در این حادثه آسیب جانی ندید اما تعدادی از آتش‌نشانان دچار دود گرفتگی و سوختگی سطحی شدند که نیروهای اورژانس در محل به مداوای سرپایی آنان پرداختند.

در این حادثه سرایدار سینما و خانواده‌اش برای ایمنی از گزند آتش خود را به پشت بام رسانده بودند که آتش‌نشانان آن‌ها را سالم به پایین انتقال دادند.

به گزارش مهر ، همچنین 5 نفر از کارگران کارگاه‌های تولیدی پوشاک در ساختمان ضلع شرقی سینما در طبقات فوقانی گرفتار دود شدید ناشی از این آتش‌سوزی شده بودند که این افراد با بهره‌گیری از نردبان بلند آتش‌نشانی نجات یافتند. گفتنی است با سرعت عمل و دقت آتش‌نشانان در این عملیات به هیچ یک از واحدهای تجاری، کارگاه‌ها و مغازه‌های اطراف سینما آسیبی نرسید.

کارشناسان آتش‌نشانی در حال بررسی علت و میزان خسارت این آتش‌سوزی هستند.

ساختمان بتون‌آرمه سینما جمهوری(نیاگارا سابق) را مهندسی هندی در حوالی سال‌های 40 بنا کرد که توسط «پل آبکار» به سینما تبدیل شد و بعدها مالکانش، آن را در رده سینماهای ممتاز تهران قرار دادند. این سینما تنها یک سالن پخش فیلم داشت که شامل سالن طبقه همکف و بالکن طبقه دوم می‌شد که با تفکیک این دو طبقه بالکن سینما به سالنی مستقل تبدیل و کافه آن در راهرو سالن طبقه دوم قرار داشت.