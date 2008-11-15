ایجاد مراکز رشد علم و فناوری در مراکز تربیت معلم

نبی الله احمدی در حاشیه افتتاحیه مسابقات ملی رباتیک دانش آموزی در گفتکو با خبرنگار مهر، مراکز رشد را بستری برای حمایت از طرحها و ایده ها در بخش دانش آموزی و معلمان دانست و افزود: دانش آموزان و فرهنگیانی که دارای طرح و ایده هستند به این مراکز مراجعه می کنند و با حمایتهایی که از این ایده ها می شود، ایده آنها به محصول تبدیل می شود.

وی اظهار داشت: تلاش می شود مراکز رشد در مکانهای پژوهشی وابسته به وزارت آموزش و پرورش مانند پژوهشسراها و برای معلمان در مراکز تربیت معلم که فضای کافی برای این منظور دارند، ایجاد شود.

رئیس مرکز هماهنگی مراکز تربیت معلم و آموزشکده های فنی و حرفه ای با تأکید بر اینکه ایجاد این مراکز در مرحله اولیه است، خاطر نشان کرد: در فاز اول این طرح به صورت پایلوت اجرا می شود. در این فاز مرکز رشد علم و فناوری در یک مرکز تربیت معلم منتخب ایجاد می شود که در صورت موفق بودن آن، این طرح در سطح کشور به اجرا در می آید.