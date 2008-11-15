ساخت 48 ساعته مسکن سریع الاحداث در دستور کار وزارت مسکن

محمود فاطمی عقدا در گفتگو با مهر در خصوص ساخت مسکن سریع الاحداث در سطح کشور گفت: ساخت مسکن سریع الاحداث موقت برای مواقع بروز بحران و حوادث غیرمترقبه در سطح کشور برنامه ریزی شده، به نحویکه علاوه بر تامین مسکن موقت می تواند برای بیمارستانها، مدارس، انبارها، کارخانجات و یا کارگاههای صنعتی مورد استفاده قرارگیرد.

رئیس مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن کشور بیان کرد: مسکن سریع الاحداث موقت با زیربنای 36 مترمربع دارای ویژگی های منحصربه فردی است که می تواند به عنوان واحدهای مسکونی دایم نیز به کار گرفته شود.

وی ساخت مسکن سریع الاحداث را بسیار ارزان قیمت اعلام کرد و افزود: در حال حاضر نقشه ها و دستورالعملهای اجرای این پروژه درکشور به صورت مصوب تهیه شده، ضمن اینکه این واحدها در مدت دو روز نصب و به بهره برداری می رسند.

فاطمی عقدا اظهارداشت: اجرای این پروژه در مدت زمان اندکی قابل تحقق است، ضمن اینکه ساخت واحدهای مسکونی موقت از کیفیت بالایی برخورداربوده و درحال حاضر با اتمام طراحی صنعتی آن، ساخت یک نمونه انجام شده و کلیه معایب موجود تحت بررسی قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه مسکن سریع الاحداث موقت آماده تولید است، افزود: از آنجایی که قیمت تمام شده ساخت مسکن سریع الاحداث موقت یک سوم قیمت ساخت واحدهای مسکونی کنونی است؛ لذا ورود این واحدها به بازار مسکن می تواند با کاهش قیمتها همراه شود.

رئیس مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن کشور تاکید کرد: مسکن سریع الاحداث موقت می تواند در روستاها و شهرها تبدیل به اسکان دایم شود و حتی می تواند به صورت تک واحدی و یا دو طبقه ای به صورت دایم احداث شود و برای ساختمانهای قدیمی شهرها که فاقد باربری هستند نیز کارآیی بالایی خواهد داشت.