15 هزار زائر ایرانی وارد مدینه شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، امسال 104 هزار زائر و عوامل اجرایی و فرهنگی حج تمتع از ایران برای انجام مناسک عربستان اعزام می‌شوند که نیمی از آنها مستقیما وارد فرودگاه مدینه شده و پرواز نیمی دیگر نیز در فرودگاه شهر جده به زمین خواهد نشست.

زائرانی که در مسیر رفت از طریق جده به شهرهای مدینه و مکه اعزام می‌شوند از طریق فرودگاه مدینه به ایران باز خواهند گشت.

پروازهای حج تمتع امسال از 17 فرودگاه از جمله مهرآباد تهران، مشهد، ساری، گرگان، اصفهان، شیراز، اردبیل، کرمان، اهواز، یزد، زاهدان، رشت، کرمانشاه، ارومیه، بندرعباس، بوشهر و تبریز انجام خواهد شد.

امسال 40 هزار زائر از فرودگاه مهرآباد و بقیه از 16 فرودگاه دیگر شهرها به سرزمین وحی می روند. 140 پرواز رفت زائران خانه خدا تا 12 آذر ادامه خواهد داشت و از 23 آذر تا 11 دی ماه ، بازگشت حجاج با 138 پرواز انجام خواهد شد.

همچنین همه زائران از سراسر جهان از 6 ذی‌الحجه در مکه مکرمه حضور خواهند داشت و از این تاریخ کلیه ورودی‌ها به این شهر بسته می‌شود و پس از انجام مناسک و اعمال حج از 13 ذی‌الحجه به تدریج شهر مکه از حجاج حاضر خالی خواهد شد.



