معنای شعار تغییر اوباما؛ تغییرات روبنایی با حفظ بنیانهای رفتار هژمونیک آمریکا

باراک اوباما اولین رئیس جمهور سیاهپوست آمریکا پس از پیروزی درانتخابات، در گرانت پارک شیکاگو مجددا به آمریکایی ها اطمینان داد که دوران تغییر دراین کشور فرارسیده است هرچند که وی همچنان درهاله ای از ابهام از شعار تغییر سخن گفت و پرسش هایی همچون ابعاد تغییر و چگونگی تحقق این شعار را بی پاسخ گذارد.

ابهام در شعار تغییر

علیرغم اینکه رویکرد تغییر یک شعار محوری درفرآیند انتخابات ریاست جمهوری آمریکا بود اما در روند مبارزات انتخاباتی کمتر به ابعاد و محتوای آن پرداخته شد و اکنون با پایان روند مبارزات انتخاباتی این پرسش به ذهن متبادر می گردد که آیا همچنان رویکرد تغییر به عنوان نقطه کانونی در کلام و رفتار دولتمردان آمریکا حفظ خواهد شد و یا به مرور زمان و در روند تحولات جاری و آتی و جریان سازیهای رسانه ای درآمریکا و غرب این موضوع به محاق خواهد رفت؟ درصورت مصمم بودن اوباما برای عملیاتی نمودن شعار تغییر، حوزه های این تغییراز بعد داخلی و بین المللی، سیاسی و اقتصادی و یا دامنه، حدود و عمق این تغییرات به چه شکل خواهد بود؟

هرچند شعار تغییر برخاسته از خواست افکار عمومی و مردم آمریکا جهت دگرگونی درساختار سیاست های داخلی و خارجی آمریکا بود و با توجه و استقبال جهانی نیز مواجه گردید، اما در بررسی تاریخ معاصرآمریکا، می توان به وضوح دید که شعار تغییر در تاریخ 200 ساله اخیر این کشور چندین بار توسط نامزدهای انتخاباتی ریاست جمهوری و احزاب حامی آنها مطرح شده است. این شعار هر بار نیز در زمان خود توانسته است فریبنده باشد و مردم را جذب و مطرح کننده آن را به کاخ سفید روانه کند اما هرگز در بنیان های رفتاری نظام حکومتی آمریکا تاثیری قابل ملاحظه برجای نگذاشته است.

تغییر، از شعار انتخاباتی تا واقعیت اجرایی

سخن از تغییر در سطح سیاست خارجی و در فضای بین المللی دارای یک رابطه دو سویه و متقابل است. اصالت داشتن عقلانیت و محاسبه سود و هزینه است که سبب می شود تا بازیگر خواستار تغییر در انتظار سیگنال های تغییر در سوی دیگر میدان باشد و هزینه های پرداختی خود را با محیط و فضای عمل خود متناسب گرداند. حتی اگر شخصی در نقش رئیس جمهور یک کشور خواستار باز تعریف اهداف متغییر برآید مقتضیات محیطی و پیرامونی است که بر او حکم می راند و گاهی مانع تحقق اهداف و آمال می گردد.

شعار تغییر که اوباما درجهت نیل به پیروزی شعار خود ساخته بود و البته تمام موضوعات داخلی و خارجی را نیز در برمی گیرد درلفظ و کلام ساده می نماید لکن در مرحله عملیاتی شدن مستلزم محاسبات دقیق و فنی و دخالت دادن مولفه های جهان پرآشوب است. اهداف کوتاه برد و متغییر به دلیل کیفیات ذاتی و تحت تاثیر شرایط و تحولات، قابلیت تجدید نظر دارند. اما تغییر کیفی و کمی دراهداف ثابت یا درازمدت با موانع، هزینه ها، فشارها و مقاومت های ساختاری در دو طرف محیط داخلی و بیرونی مواجه است که تحت چنین شرایطی اصولا شعار تغییر به معنای حقیقی کلمه فرصت تجلی و تبلور نمی یابد.

سابقه رفتاری درتاریخ دیپلماسی آمریکا گویای این واقعیت است که با توجه به دامنه و عمق تعهدات فراوان این کشور در ورود، مدیریت و کنترل بحران ها و موضوعات و مسائل مهم منطقه ای و بین المللی همواره روسای جمهور جدید اگر دنباله رو رویکردهای دولتهای قبلی نباشند حداقل آرایش زمین بازی را نیز به طور کامل برهم نمی زنند.

این نکته را نیز باید درارزیابی ها لحاظ نمود که همواره شعارها و اظهارات کاندیداها درجریان رقابت های انتخاباتی تحت تاثیر شدید فضای حاکم بررقابت های انتخاباتی است و پس از پیروزی و جلب آراء و حمایت های مردم شعارها در فضا و شرایط حاکم بر بعد از انتخابات اگر نگوئیم به ورطه فراموشی سپرده می شوند حداقل کم رنگ تر و کم اهمیت تر خواهند شد.

در حال حاضر اولویت اول و اساسی برای دولت آمریکا در یک پروسه کوتاه مدت برخورد با بحران اقتصادی است که بطور وحشتناکی سایه سنگین خود را بر این کشور گسترانیده و همین مسئله وقت، توان و انرژی رئیس جمهور جدید را مصروف خود خواهد نمود. در مرحله بعد و به موازات فائق آمدن بر بحران مذکور در بعد سیاست خارجی نیز در یک فرآیند میان مدت و بلندمدت به بازنگری و بعضا اعمال برخی تغییرات سطحی و روبنایی دربرخی از رویکردهای خود در قبال موضوعاتی مانند تروریسم، خلع سلاح، کره شمالی، ایران، عراق، افغانستان، خاورمیانه، سپر دفاع موشکی، روابط با اروپا و چگونگی تعامل با روسیه خواهد پرداخت. لذا احتمال ایجاد تغییر در روش ها و تاکتیک ها بصورت بسیار محتاطانه متصور است، اما راهبردهای کلان، خیر. چرا که حوزه سیاست خارجی توسط رئیس جمهور تعیین نمی شود و نهادهای کلیدی تصمیم ساز دراین عرصه درآمریکا تعیین کننده هستند.

به نظر می رسد انتظارات از اوباما و دولت جدید آمریکا بسیار بیشتر از آن چیزی است که اوباما قادربه انجام آن باشد. به تعبیری انتظارات غیرواقع بینانه هستند. امیدواریهای فراوانی که پیرامون دولت جدید دموکراتها به رهبری اوباما شکل گرفته است قابل توجیه نیست. باید به اوباما به چشم یک چهره انتقالی درسیستم سیاسی آمریکا نگریست که هدف عمده او اصلاح تصویر مخدوش و آشفته آمریکا درجهان است. شاید انتخاب اوباما از این جهت برای آمریکا اهمیت دارد که پایان نمادین برده داری محسوب می شود مانند ظهور تایگر وودز در ورزش گلف که در گذشته به سفید پوستان تعلق داشت و یا بقدرت رسیدن نلسون ماندلا درآفریقای جنوبی. اما آنچه میان دو حزب عمده آمریکا وجه مشترک است همانا تقویت نظام حکومتی هژمون، سلطه طلب و منفعت خواه است که جهت تامین خواسته های خود به ویژه درعرصه سیاست خارجی به هیچ معیار قانونی تعهد نشان نمی دهد و قائل به ایده هدف وسیله را توجیه می کند، می باشد.

ضرورت تامل در قبال شعار تغییر

معرفی اوباما بعنوان کسی که جهان را به دوران جدید امنیت و صلح هدایت خواهد کرد، اشتباه محاسبه و تحلیل و ارزیابی غلط از شرایط و واقعیات موجود است. یک حقیقت قابل تامل است و آن اینکه اوباما بالاخره یک آمریکایی است و هرچند هم ایده های متفاوتی داشته باشد هرگز نمی تواند از چارچوبی که از سوی مراکز قدرت، گروههای فشار و کانون های تصمیم سازی درساختار سیاسی آمریکا برای وی تعیین شده گامی فراتربگذارد. ازاین رو باید در قبال بسیاری از گمانه زنی و پیش داوریها مبنی بر ایجاد تغییرات و چرخش های جدی و زیربنایی در رویکردها، مواضع و به تبع آن رفتارهای دولت جدید آمریکا با دید تامل و تدبر نگریست و هوشیار و دقیق بود تا نتیجه آن بدتر از تجربه های قبلی نباشد.