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۲۵ آبان ۱۳۸۷، ۱۰:۱۱

گزارش تصویری / بهره برداری از یک باند پل میانگذر دریاچه ارومیه

گزارش تصویری / بهره برداری از یک باند پل میانگذر دریاچه ارومیه

با ساخت 1.2 کیلومتر سازه فلزی و 15.5 کیلومتر خاکریزی بخش غربی و شرقی دریاچه ارومیه به یکدیگر متصل شد.

برای ساخت این پل 35 کیلومتر عملیات شمع کوبی انجام شده است

 قطعه فوق( پل قوسی) دارای دهانه ای به طول 100 متر،عرض 25 متر و 1400 تن وزن است که برای طراحی، ساخت و حمل آن از خشکی به دریا 1.5 سال زمان صرف شده است

عکس / مریم ابراهیمی

کد مطلب 783096

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