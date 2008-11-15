حسگر سولفید روی در دانشگاه امیرکبیر طراحی و ساخته شد

به گزارش خبرگزاری مهر، ماندانا آگهی فارغ التحصیل کارشناسی ارشد و مجری طرح گفت: هدف از اجرای این پروژه دستیابی به یک روش دقیق تر و حساس تر برای اندازه گیری مقادیر بسیار اندک جرمی است.

وی در خصوص مراحل پروژه افزود: یک روش رسوب دهی شیمیایی است که در آن باید یک رسوب نانوکریستالی سولفید روی را بدست آوریم. در مرحله بعد این رسوبات در سطحی که کریستال کوارتز بود پوشش داده می شود و سپس مرحله پوشش دادن با بیوتین صورت می گیرد. در نهایت نیز اندازه گیری تغییرات فراکانس و آزمایش های دیگری در حین انجام کار صورت می گیرد.

آگهی در مورد تفاوت این روش با روشهای قبلی گفت: سولفید روی در اثر جذب مواد مختلف تغییرات فتوالکتریکی نشان می دهد و خصوصیات نوری آن تغییر می کند که با این روش می توان مقادیر جرمی را اندازه گیری کرد اما در روش ارائه شده با استفاده از رسوبات سولفید روی بر سطح کریستال در نهایت تغییرات فرکانس کریستال کواتز اندازه گیری شده که مقادیر خیلی کمتر را با این روش می توان اندازه گیری کرد.

مجری طرح پروژه را در نوع خود نوین دانست و گفت: در پروژه هایی که تاکنون انجام شده بر اساس تغییرات نوری اندازه گیری هایی انجام پذیر بوده اما با استفاده از این روش تغییرات جرمی در حد 200 نانو گرم باعث می شود تغییرات فراکانس در حدود 250 هرتز شود. بنابراین با این روش تغییرات دقیق تر و حساس تر و واضح نشان داده می شود.

آگهی بیشترین کاربرد آن را در تشخیص های بیولوژیکی دانست و اظهار کرد: این حسگرها در محیط های مختلف اندازه گیری در صنایع غذایی و کشاورزی به عنوان یک حسگر بیولوژیکی کاربرد دارد که اگر یک پارامتر بیولوژیکی در این صنایع استفاده شود به وسیله این روش می توان آن را اندازه گیری کرد.

وی در خصوص چگونگی سنجش این حسگرها افزود: بر روی این زیست حسگر یک پارامتر بیولوژیکی تثبیت می شود بدین ترتیب که پارامتر بیولوژیکی با کمک یک عامل اتصال دهنده با سولفید روی پیوند برقرار کرده و به عنوان یک حسگر عمل می کند. به این منظور اندازه گیری آویدین را می توان مثال زد که آویدین بیوتین دو پارامتر بوده که تمایل زیادی برای پیوند با یکدیگر دارند و این حسگر برای اندازه گیری آویدین (پروتئین سفیده تخم مرغ) ساخته شده است.