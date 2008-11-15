  1. هنر
  2. رادیو و تلویزیون
۲۵ آبان ۱۳۸۷، ۱۰:۲۱

تیرانداز در "سرگیجه" بازی می‌کند

تیرانداز در "سرگیجه" بازی می‌کند

سیما تیرانداز نقش اصلی زن فیلم تلویزیونی "سرگیجه" به کارگردانی مسعود آب‌پرور را بازی می‌کند.

به گزارش خبرنگار مهر، آب‌پرور و علی‌اکبر رضایی راد مشغول انتخاب عوامل هستند و تاکنون تعدادی از عوامل پشت دوربین و بازیگر اصلی نقش زن که در "سرگیجه" با این کارگردان همکاری می‌کنند، مشخص شده‌اند.

فیلمنامه را نیوشا صدر نوشته و آرش قادری آن را بازنویسی کرده است. "سرگیجه" داستانی معمایی حادثه‌ای دارد و عوامل پروژه عبارتند از تصویربردار: هاشم گرامی، صدابردار: آرش برومند، طراح صحنه و لباس: ایرج ملکی و منشی صحنه: سیمین آزادی.

آب‌پرور کارگردانی فیلم سینمایی "قتل آنلاین" و فیلم‌های تلویزیونی "خشاب خالی"، "آنجا که زاده شده‌ام" و "ساعت 25" را در کارنامه دارد.

کد مطلب 783101

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها