به گزارش خبرنگار مهر، آب‌پرور و علی‌اکبر رضایی راد مشغول انتخاب عوامل هستند و تاکنون تعدادی از عوامل پشت دوربین و بازیگر اصلی نقش زن که در "سرگیجه" با این کارگردان همکاری می‌کنند، مشخص شده‌اند.

فیلمنامه را نیوشا صدر نوشته و آرش قادری آن را بازنویسی کرده است. "سرگیجه" داستانی معمایی حادثه‌ای دارد و عوامل پروژه عبارتند از تصویربردار: هاشم گرامی، صدابردار: آرش برومند، طراح صحنه و لباس: ایرج ملکی و منشی صحنه: سیمین آزادی.

آب‌پرور کارگردانی فیلم سینمایی "قتل آنلاین" و فیلم‌های تلویزیونی "خشاب خالی"، "آنجا که زاده شده‌ام" و "ساعت 25" را در کارنامه دارد.