کانونهای هلال احمر در روستاهای کردستان تشکیل می شود

رحیم محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر در سنندج اظهار داشت: در تمامی روستاهای بالای 100 خانوار استان کردستان کانونهای هلال احمر تشکیل شده است.

وی افزود: در این کانون ها تعدادی افراد مشخص و آموزش دیده وجود دارند که می توانند در صورت بروز حادثه کمک های امدادی اولیه را نسبت به حادثه دیدگان به نحو احسن انجام دهند.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر کردستان خاطرنشان کرد: در سال 86 تعداد 432 کانون در روستاهای استان تشکیل شده و در هر روستا بیش از 35 نفر آموزش های اولیه امداد و نجات را فرا گرفته اند.

محمدی گفت: از ابتدای سال جاری نیز توسعه آموزش های امداد و نجات و تشکیل کانون های روستای در دستور کار این جمعیت قرار گرفته و تاکنون نیز اقدامات بسیار خوبی در این زمینه به اجرا درآمده است.

وی از برگزاری اولین همایش دهیاران و بخشداران استان در فصل زمستان خبر داد و بیان داشت: ما تلاش خواهیم کرد که با استفاده از توان دهیاران و بخشداران حلقه های ارتباطی بسیار خوبی را با مردم روستاها ایجاد نموده تا بتوانیم بهتر به اهداف هلال احمر که همانا آموزش دادن مردم برای مقابله با حوادث احتمالی است نزدیکتر شویم.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان کردستان به برنامه های فرهنگی این جمعیت اشاره و عنوان کرد: ما در کنار توجه به برنامه های آموزشی و امدادی توجهی خاص به پر کردن اوقات فراغت جوانان و توجه به برنامه های فرهنگی را در دستور کار قرار داده ایم.

محمدی یادآور شد: در همین راستا سازمان جوانان هلال احمر علاوه برنامه های آموزشی و کمک درسی برای اعضا هر چند مدت یک بار اقدام به برگزاری جشنواره مختلف استانی و کشوری می کند که آخرین مورد آن برگزاری جشنواره آیه های مظلومیت با محوریت بمباران شیمایی حلبچه بود که مورد استقبال بسیار خوب هنرمندان سراسر کشور نیز قرار گرفت.