80 درصد کتابخانه ها عمومی ایلام به اینترنت متصل هستند

مرتضی محمد زاده در گفتگو با خبرنگار مهر در ایلام اظهار داشت: هم اکنون 25 کتابخانه عمومی و یک کتابخانه سیار در استان ایلام فعالیت دارند.

وی بیان داشت: از این تعداد، بیش از 80 درصد به اینترنت متصل هستند و تا پایان سال جاری همه کتابخانه عمومی استان به اینترنت متصل خواهند شد.

این مسئول با اشاره به اینکه هم اکنون 20 هزار نفر در کتابخانه های عمومی استان ایلام عضو هعستند، خاطر نشان کرد: این استان هم اکنون از نظر تعداد عضو رتبه چهارم کشوری را به خود اختصاص داده است.

محمد زاده عنوان کرد: باید تلاش شود با اقدامات و برنامه ریزیهای مناسب میزان مطالعه کتاب و کتابخوانی را در استان بالا برد.

این مسئول یادآور شد: سال گذشته بیش از یک میلیارد و 300 میلیون ریال برای کتابخانه عمومی این استان هزینه شده است.