اعتبار وام شهریه هنوز پرداخت نشده / عدم اختصاص وام به 15درصد دانشجویان

مرتضی زرینه زاد در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: اعتبار وام شهریه با احتساب دانشگاه آزاد اسلامی 118 میلیارد تومان و بدون آن 58 میلیارد تومان برای سال 87 است که تاکنون به صندوق رفاه پرداخت نشده است اما صندوق وام شهریه را از درآمدهای خود به دانشگاهها پرداخت می کنند.

وی در پاسخ به اینکه برخی دانشگاهها عنوان می کنند پرداخت وام شهریه در سال جاری به تمامی دانشجویان تعلق نمی گیرد اظهار داشت: در گذشته متقاضیان دریافت وام شهریه صندوق رفاه کمتر بودند دانشجویان درباره وامهای شهریه اطلاعات کمتری داشتند و همه به دنبال وام شهریه نبودند بنابراین هر فرد که متقاضی بود وام شهریه دریافت می کرد.

رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم گفت: در حال حاضر با توجه به اینکه تمامی دانشجویان شهریه ای به دنبال وام شهریه هستند، بر اساس آمار نمی توانیم این وام را به 15 درصد دانشجویان پرداخت کنیم بنابراین دانشگاهها باید سطح توقع دانشجویان را در پرداخت وام های شهریه پایین بیاورند و از همان ابتدا اعلام کنند که شهریه به تمام دانشجویان اختصاص نمی یابد و تنها افرادی که بیشتر به وام شهریه نیاز دارند را در نظر بگیرند.

وی افزود: همچنین از همان ابتدا به دانشجویان اعلام شود که وام ممکن است به آنها تعلق گیرد و ممکن است تعلق نگیرد تا دانشجویان با پر کردن فرم تقاضای وام متوقع نشوند که باید حتما وام دریافت کنند.

زرینه زاد اظهار داشت: با تمام این تفاسیر ترم اول بسیاری از دانشگاهها وام دریافت کردند و خود صندوق این اعتبار را تأمین کرد.

وی درباره پیگیری های صندوق رفاه برای دریافت اختصاص وام شهریه به مهر گفت: قسمتی از صندوق که به بودجه و تشکیلات مربوط می شود، برای دریافت اعتبار پیگیریهای لازم را انجام می دهد اما متأسفانه تاکنون این اعتبار تخصیص داده نشده است.

رئیس صندوق رفاه دانشجویان افزود: درمورد دانشگاه آزاد نیز هنوز اعتباری تخصیص داده نشده و تکلیف آن مشخص نیست که این اعتبار را به صندوق پرداخت کنند یا مستقیم به دانشگاه آزاد اختصاص دهند لذا در حال حاضر صندوق درباره پرداخت وام شهریه به دانشگاه آزاد تعهدی ندارد.