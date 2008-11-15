مطالعات 13 روستای نمونه گردشگری در کردستان پایان یافت

علی فعله گری در گفتگو با خبرنگار مهر در سنندج اظهار داشت: مرحله اول مطالعات 13 روستای نمونه گردشگری که یکی از مصوبات دور اول سفر هیئت دولت به کردستان به شمار می رود، به پایان رسیده است.

وی افزود: در این مرحله از مطالعه پتانسیل ها و کاستی های موجود در این روستاها برای رسیدن به وضعیت و شرایط مطلوب مورد ارزیابی قرار گرفته و با توجه به نتایج این مطالعات نسبت به تجهیز و افزایش امکانات آنها برنامه ریزی خواهد شد.

مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کردستان در ادامه با اشاره به برنامه این سازمان در خصوص شناسایی 40 روستا در استان کردستان که دارای قابلیت های گردشگری هستند، افزود: در حال حاضر 40 روستای دیگر نیز که قابلیت تبدیل به منطقه نمونه گردشگری را دارند در سطح استان کردستان شناسایی شده اند.

فعله گری عنوان کرد: برنامه اصلی سازمان میراث فرهنگی در خصوص شناسایی این 40 روستا در استان کردستان این است که بتوانیم با بهره گرفتن از توانایی های سایر دستگاه های متولی خدمات اقامتی و رفاهی را در آنها توسعه دهیم.

وی گفت: در همین راستا و با همکاری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در زمینه اجرای طرح هادی در این روستاها برنامه ریزی های بسیار خوبی انجام شده است که امیدواریم بتوانیم این برنامه ها را به صورت عملیاتی و اجرایی نیز در آوریم.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کردستان بیان داشت: یکی دیگر از برنامه های سازمان در این راستا هماهنگی و تعامل بیشتر با دهیاران روستاهای فوق جهت حفظ شرایط و معماری سنتی است که خوشبختانه این مهم در راستای همکاری بسیار خوب دهیاران با موفقیت هرچه تمام در دست اجراست.