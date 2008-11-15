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۲۵ آبان ۱۳۸۷، ۱۱:۲۶

برنامه پخش مستقیم دیدارهای فوتبال اعلام شد

برنامه پخش مستقیم دیدارهای فوتبال اعلام شد

شبکه سوم سیما در هفته پیش‌رو اقدام به پخش مستقیم مسابقات فوتبال خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مسابقات فوتبال باشگاهی اروپا و دیدارهای مقدماتی جام جهانی 2010 به طور مستقیم از شبکه سوم سیما پخش خواهد شد.

برنامه و زمان پخش این دیدارها به شرح زیر است:
شنبه - 25/8/87
* بولتون - لیورپول (لیگ برتر انگلیس)، ساعت 16:15
* آرسنال - آستون ویلا (لیگ برتر انگلیس)، ساعت 18:30
* وایادولید - رئال مادرید (مسابقات لالیگا)، ساعت 22:30

یکشنبه - 26/8/87
* رم - لاتزیو (مسابقات سری آ باشگاه‌های ایتالیا)، ساعت 23

دوشنبه - 27/8/87
* مسابقه دوستانه یاران رونالدو و زیدان، ساعت 21:30

چهارشنبه - 29/8/87
* امارات - ایران (مقدماتی جام جهانی)، ساعت 18:30
* دیدار دوستانه برزیل - پرتغال، ساعت 22:15

جمعه 1/9/87
* استقلال تهران - فولاد خوزستان (مسابقات لیگ برتر)، ساعت 14:45

کد مطلب 783110

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