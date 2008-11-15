برنامه پخش مستقیم دیدارهای فوتبال اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مسابقات فوتبال باشگاهی اروپا و دیدارهای مقدماتی جام جهانی 2010 به طور مستقیم از شبکه سوم سیما پخش خواهد شد.
برنامه و زمان پخش این دیدارها به شرح زیر است:
شنبه - 25/8/87
* بولتون - لیورپول (لیگ برتر انگلیس)، ساعت 16:15
* آرسنال - آستون ویلا (لیگ برتر انگلیس)، ساعت 18:30
* وایادولید - رئال مادرید (مسابقات لالیگا)، ساعت 22:30
یکشنبه - 26/8/87
* رم - لاتزیو (مسابقات سری آ باشگاههای ایتالیا)، ساعت 23
دوشنبه - 27/8/87
* مسابقه دوستانه یاران رونالدو و زیدان، ساعت 21:30
چهارشنبه - 29/8/87
* امارات - ایران (مقدماتی جام جهانی)، ساعت 18:30
* دیدار دوستانه برزیل - پرتغال، ساعت 22:15
جمعه 1/9/87
* استقلال تهران - فولاد خوزستان (مسابقات لیگ برتر)، ساعت 14:45
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