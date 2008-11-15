تکنیک بازگرداندن رنگ به موهای سفید ارائه شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محققان دانشگاه منچستر و دانشگاه لوبک با استفاده از مولکولی خاص موفق به برانگیختن رنگدانه های تولید کننده رنگ در موی انسان شدند.

محققان با خلق مولکولی طبیعی به نام KDPT که هورمون هایی از بدن که مسئول تحریک رنگدانه های ملانین در موی انسان هستند، شباهت دارند موفق به انجام این کار شدند.

برای آزمایش تاثیر این مولکولها، محققان 6 نمونه از پیازچه موی افراد 45 تا 65 ساله را تحت تاثیر دو بیماری که منجر به سفیدی مو خواهد شد، قرار دادند. سپس با استفاده از این مولکول ها مشاهده کردند که میزان ملانین در پیازچه موها به صورت چشمگیری افزایش یافت.

به گفته رالف پاوز مدیر گروه تحقیقاتی این پروژه، استفاده از این تکنیک می تواند نقشی کلیدی برای جلوگیری از سفید شدن زود هنگام موی سر انسانها و بازگرداندن رنگ طبیعی به موهای سفید ایفا کند. با این حال این تحقیقات در مراحل ابتدایی به سر برده و با انجام آزمایشات بیشتر باید عملکرد آن در جلوگیری از سفید شدن مو و بازگرداندن رنگ اصلی به موی سفید به اثبات برسد.

بر اساس گزارش بی بی سی، به گفته محققان در حال حاضر این تکنیک تنها برای کسانی تجویز می شود که به دلیل بیماری دچار سفیدی مو شده اند و استفاده از آن در دیگر افراد نیازمند تکمیل و اثبات اثرآن بر روی انسانها خواهد بود.