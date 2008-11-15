توریسم با علایق ویژه؛ محوری ترین برنامه میراث فرهنگی در سال جاری

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، جمشید حمزه زاده صبح امروز در دومین میزگرد تخصصی با موضوع " گردشگری با علایق ویژه" افزود: در سال جاری یکی از محوری ترین برنامه های سازمان، موضوع تخصصی کردن کار آژانسهای مسافرتی است و بر این اساس طرح توریسم با علایق ویژه را مطرح کردیم.

وی افزود: بر این اساس از کلیه دفاتر خدمات مسافرتی در سطح کشور خواستیم تا میزان علایق خود را به راه اندازی یکی از 12 نوع گردشگری ویژه اعلام کنند.

حمزه زاده با بیان اینکه خوشبختانه این طرح با موفقیت روبرو شد، اظهار داشت: یک هزار و 295 آژانس آمادگی خود را در زمینه توریسم ورزشی اعلام کردند.

وی افزود: 979 آژانس برای توریسم فرهنگی، 885 آژانس برای توریسم طبیعت گردی، 491 آژانس در زمینه توریسم مذهبی و بقیه برای سایر موارد اعلام آمادگی کردند.

حمزه زاده تصریح کرد: به منظور اجرایی کردن این طرح جامع، کشور را به پنج منطقه (شمال، جنوب، شرق، غرب و مرکز) تقسیم کردیم و برای هر منطقه کارگاههای تخصصی برگزار می کنیم تا آموزشهای لازم در این زمینه را فرا گیرند.

در ادامه این جلسه، عفت شریعتی نماینده مردم مشهد گفت: امروز همایش منحصر به فردی را در مشهد شاهد بودیم که در نوع خود بی نظیر بود.

وی افزود: همین که در یک روز نمایندگانی از سه قوه در یک شهر جمع شوند و ضمن اظهار نظر در خصوص یک موضع واحد، برای رفع مشکلات آن به تشریک مساعی بپردازند، نشان از اهمیت موضوع دارد.

همچنین در بخش سخنرانی این نشست یک دانشجوی رشته مدیریت جهانگردی گفت: تا سال 2007 میلادی میزان جذب گردشگر در کل جهان 900 میلیون نفر بود که از این میزان سهم آسیا تنها 195 میلیون نفر بود.

مهدی رجبی افزود: در همین زمان در حالی که میزان درآمد جهان از صنعت توریسم 850 میلیارد دلار بود، سهم آسیا تنها 198 میلیارد دلار بوده است.

یک میلیارد و 600 میلیون نفر تا سال 2020 جهانگردی می کنند

وی گفت: بر اساس تخمینی که سازمان جهانی جهانگردی اعلام کرده، بابد تا سال 2020 میلادی، یک میلیارد و 600 میلیون نفر گردشگر در جهان سفر کنند.

رجبی سهم ایران را از این میزان یادآور شد و اظهار داشت: بر این اساس و در راستای توسعه و تقویت صنعت گردشگری، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور طرح گردشگری با علایق ویژه را طراحی کرد.

وی این طرح را شامل 12 شاخه عنوان کرد و گفت: گردشگری ورزشی، ماجراجویانه، طبیعت گردی، فرهنگی، درمانی و سلامت، معیشتی، مذهبی و معنوی، دریایی، یاد و دریغ، علمی آموزشی، رویدادها و نیز سایر تورها است.

کتابچه توریسم با علایق ویژه منتشر شد

در ادامه این نشست محمد شریف ملک زاده، معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی کشور گفت: به تازگی کتابچه توریسم با علایق ویژه منتشر شده و به دفاتر خدمات مسافرتی تحویل شده است.

وی افزود: انتشار این کتاب بدان خاطر صورت گرفته است که معتقد هستیم این حق مردم ایران است که با ظرفیتهای گردشگری کشور خود آشنا شوند.

ملک زاده همچنین گفت: حتی به رستوران هتلها اعلام کرده ایم در کنار منوی غذا، به مهمانان خود منوی سفر روزانه را نیز ارائه کنند.

وی در بخش دیگری ضمن انتقاد از روال موجود برنامه کاری آژانسها گفت: متاسفانه هیچکدام از دفاتر ایران، با تور اپراتورهای جهان همکاری ندارند به جز دو آژانس که آنهم با زبان فارسی همکاری دارند و این نشان می دهد که آژانسهای ما تا تخصصی شدن خیلی فاصله دارند.

آیین نامه بازارچه های خدمات مسافرتی ابلاغ شد

ملک زاده در بخش دیگری به معافیت مالیاتی آژانسهایی که گردشگر خارجی وارد کشور می کنند، اشاره کرد و افزود: به زودی آیین نامه بازارچه های خدمات مسافری به کلیه دفاتر خدمات مسافرتی ابلاغ خواهد شد.

وی همچنین از توافقنامه اخیر سازمان با کانون جهانگردی و اتومبیلرانی کشور خبر داد و گفت: بر این اساس کلیه دفاتر خدمات مسافرتی در حکم نمایندگان این کانون به شمار می روند و مجاز هستند تا نسبت به صدور گواهینامه بین المللی اقدام کند.

ملک زاده همچنین از کاپیتان خانلری رئیس سازمان هواپیمایی کشوری خواست تا برای دفاتری که دارای مجوز بند "ب" هستند، مجوز بند "الف" را نیز صادر نمایند.

دومین میزگرد تخصصی با موضوع گردشگری با علایق ویژه و با حضور دکتر محمد شریف ملک زاده (معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی کشور)، عفت شریعتی (نماینده مردم مشهد)، دکتر اسدالله عباسی (رئیس فراکسیون گردشگری مجلس)، محرابی (محقق در امور گردشگری)، صدر نیا (رئیس هیئت مدیره جامعه راهنمایان کشور) و نیز جمشید حمزه زاده مدیر کل دفتر برنامه ریزی و توسعه گردشگری داخلی سازمان میراث فرهنگی کشور برگزار شد.