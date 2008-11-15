اسرائیل سیاست مجازات گروهی فلسطینیان را در پیش گرفته است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اینترنتی محیط، این سازمان اعلام کرد: اسرائیل باید کمک های غذایی و دارویی و نیز سوخت رسانی به نوارغزه را بدون تاخیر از سر بگیرد.

این هشدار در حالی صورت می گیرد که فعالیت نیروگاه برق غزه و آژانس بین المللی امداد رسانی به فلسطینیان (آنروا) به دلیل بسته بودن تمامی گذرگاه های این منطقه از سوی صهیونیستها متوقف شده است.

رژیم صهیونیستی از زمان کنترل جنبش حماس بر نوارغزه از ژوئن 2007 تاکنون، نوارغزه را تحت محاصره قرار داده است و از هفته گذشته تاکنون نیز به بهانه حملات موشکی مبارزان فلسطینی، تمامی گذرگاه های این منطقه از جمله گذرگاه "ناحل عوز" ویژه سوخت رسانی به غزه را بسته است.

در پی این اقدام، فعالیت آژانس بین المللی امداد رسانی به ساکنان نوارغزه نیز متوقف شده است.