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۲۵ آبان ۱۳۸۷، ۱۰:۳۴

سازمان عفو بین الملل :

اسرائیل سیاست مجازات گروهی فلسطینیان را در پیش گرفته است

اسرائیل سیاست مجازات گروهی فلسطینیان را در پیش گرفته است

سازمان عفو بین الملل، رژیم صهیونیستی را به اجرای سیاست مجازات گروهی ساکنان غزه متهم کرد و درباره وقوع فاجعه انسانی در این منطقه هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اینترنتی محیط، این سازمان اعلام کرد: اسرائیل باید کمک های غذایی و دارویی و نیز سوخت رسانی به نوارغزه را بدون تاخیر از سر بگیرد.

این هشدار در حالی صورت می گیرد که فعالیت نیروگاه برق غزه و آژانس بین المللی امداد رسانی به فلسطینیان (آنروا) به دلیل بسته بودن تمامی گذرگاه های این منطقه از سوی صهیونیستها متوقف شده است.

رژیم صهیونیستی از زمان کنترل جنبش حماس بر نوارغزه از ژوئن 2007 تاکنون، نوارغزه را تحت محاصره قرار داده است و از هفته گذشته تاکنون نیز به بهانه حملات موشکی مبارزان فلسطینی، تمامی گذرگاه های این منطقه از جمله گذرگاه "ناحل عوز" ویژه سوخت رسانی به غزه را بسته است.

در پی این اقدام، فعالیت آژانس بین المللی امداد رسانی به ساکنان نوارغزه نیز متوقف شده است.

کد مطلب 783114

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