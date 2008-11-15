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۲۵ آبان ۱۳۸۷، ۱۰:۵۴

راهنمای پژوهش کتابخانه‌ای برای شهروندان منتشر شد

"راهنمای پژوهش کتابخانه‌ای برای شهروندان" همزمان با هفته کتاب و با هدف آّشنایی اقشار مختلف جامعه با شیوه‌های کاربردی استفاده از کتابخانه‌ها از سوی فرهنگسرای تفکر منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، این راهنما به زبانی ساده و مصداقی و به صورت کوتاه و مجمل جهت استفاده شهروندان و بویژه دانش آموزان و دانشجویان عضو کتابخانه‌های عمومی تدوین شده‌است.

معرفی انواع منابع کتابخانه‌ای، آشنایی با وسایل و تجهیزات کتابخانه، تشریح رده بندی یا طبقه بندی کتب، روش یافتن کتاب و شیوه های جستجوی اطلاعات در کتابخانه‌ها، سرفصلهای موضوعی راهنمای پژوهش  کتابخانه‌ای است که دانسته هایی کوتاه اما کاربردی به مخاطبان و خوانندگان ارائه می‌دهد.

توزیع این راهنما در کارگاههای آموزشی " پیک مهر" که به مناسبت هفته کتاب از سوی فرهنگسرای تفکر برای دانش آموزان برپا شده صورت می‌گیرد.

کد مطلب 783120

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