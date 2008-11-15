"ترنج" در بخش سنتی جشنواره کنسرت می دهد

مریم نیک بین سرپرست گروه موسیقی "ترنج" با اعلام این خبر درخصوص جزئیات کنسرت این گروه در جشنواره موسیقی فجربه خبرنگار مهر گفت : برای نخستین باراست که گروه ترنج در جشنواره موسیقی کنسرت می دهد وقرار است در40 دقیقه زمانی که برای اجرا داریم قطعاتی را در آواز اصفهان اجرا کنیم.
وی درادامه افزود : تصنیف"خانه به دوش"،"رنگ اصفهان"،"عقرب زلف کج"،"پیش درآمد اصفهان"،"سلطان خوبان"،"سوزله "،"ای هوای دیدنت"، "سمن بویان" و قطعه کردی "گیانکم کژال" از جمله قطعاتی است که دراین کنسرت اجرا خواهیم کرد.
سرپرست گروه موسیقی "ترنج" در پایان افزود : مشکل صدا از بزرگترین دغدغه گروههای موسیقی در جشنواره موسیقی فجر است و متاسفانه تجربه سالهای گذشته حکایت از نارسایی در این بخش دارد و امیدواریم کیفیت صدای سالن اصلی تئاتر شهرراکه برای اجرای گروههای سنتی درنظر گرفته اند در حد استاندارد باشد.
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