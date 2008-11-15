نیروهای آذربایجان از عراق خارج می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل ازآنتی وار، نمایندگان پارلمان آذربایجان با 86 رای مثبت در برابر یک رای منفی از درخواست " الهام علی اف" رئیس جمهور این کشور مبنی بر خروج 150 نیروی آذربایجان از عراق که بخشی از ائتلاف به رهبری آمریکا را تشکیل می دهند، رای داد.

این نیروها از سال 2003 در عراق حضور داشته اند .

علی اف به دنبال تقویت مناسبات خود با اتحادیه اروپا و آمریکا به منظور ایجاد توازنی برای نفوذ بسیار زیاد روسیه در منطقه دریای خزر است.



این کشور در سال جاری میلادی با دو برابر کردن تعداد نیروهای خود در افغانستان شمار این نیروها را به 45 نفر رساند و نیروهایی را هم به کوزوو اعزام کرده است.

