ذخیره سازی سوخت نیروگاه قائم کرج تکمیل شد

ابراهیم شکوری در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: ذخیره سازی نفتگاز و نفتکوره نیروگاه منتظر قائم کرج به طور کامل انجام شده است و در حال حاضر بیش از 60 میلیون لیتر نفتگاز و 40 میلیون لیتر نفتکوره در این نیروگاه موجود است.

وی افزود: این نیروگاه ظرفیت آن را دارد که مخازن ذخیره سازی سوخت مایع یعنی نفتگاز خود را از 60 میلیون لیتر به 120 میلیون لیتر افزایش دهد که طراحی این پروژه انجام شده است و امید می رود تا پایان سال این طرح به بهره برداری برسد.

این مسئول خاطرنشان کرد: همچنین با برنامه ریزی های صورت گرفته یک رشته خط لوله هشت اینچی نیز با هدف تقویت نفتگاز نیروگاه منتظر قائم از پالایشگاه تهران به کرج در حال انجام است.

وی عنوان کرد: این خط لوله می تواند در جهت کاهش رفت و آمد نفتکش ها از کرج به تهران و بالعکس را کاهش داده و در کاهش ترافیک و آلودگی هوا نیز موثر باشد.

نیروگاه منتظر قائم تنها نیروگاه ذخیره سوخت کلانشهر کرج است.