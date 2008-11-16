شعار برای محروم نکردن نیکبخت واحدی / درخواست از کمیته انضباطی

به گزارش خبرنگار مهر، انصراف نیکبخت از همراهی تیم ملی فوتبال کشورمان در بازی دوستانه مقابل تیم ملی قطر و زمزمه‌هایی که پیرامون محرومیت او از حضور در میادین مطرح شده، دغدغه و نگرانی هواداران پرسپولیس را به دنبال داشته است.

به همین خاطر امروز در جریان دیدار دوستانه پرسپولیس مقابل استیل آذین هواداران این تیم با سردادن شعارهایی از مجتبی شریفی، رئیس کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال می خواستند که از محروم کردن این بازیکن خودداری کنند. آنها همچنین با شعارهایی به دایی تاکید می کردند که در آینده بازهم از علیرضا واحدی نیکبخت برای حضور در اردوی تیم ملی دعوت به عمل آورد.

در جریان دیدار دوستانه امروز تیم فوتبال پرسپولیس علاوه بر این حواشی جالب توجه‌ای به وقوع پیوست که گزیده‌ای از آن در زیر می آید:

* مهدی واعظی، مسعود زارعی، کریم باقری و مازیار زارع بازیکنان غایب پرسپولیس در مسابقه دوستانه مقابل استیل آذین بودند. دو بازیکن اول با مصدومیت دست به گریبان هستند و دو بازیکن دیگر در اردوی تیم ملی حضور دارند.

* هواداران تیم فوتبال استیل آذین برای تماشای بازی این تیم مقابل پرسپولیس به ورزشگاه اکباتان آمده بودند. آنها که روزی هواداران پرسپولیس بودند در مواجهه با هواداران این تیم با سردادن شعارهایی سعی در تحکیم ارتباطات دو باشگاه پرسپولیس و استیل آذین داشتند.

* حسین هدایتی رئیس هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس امروز بیش از دیگران مورد تشویق قرار گرفت. برای تماشای بازی دوستانه پرسپولیس - استیل آذین علاوه بر هدایتی، محمد آخوندی، عضو هیئت مدیره پرسپولیس هم به ورزشگاه اکباتان آمده بود.

* علیرضا حقیقی، دروازه بان تیم فوتبال پرسپولیس که به علت آسیب دیدگی از همراهی این تیم در تمرین و مسابقات دوستانه محروم است، امروز از روی نیمکت بازی سرخپوشان را دنبال می کرد. نشستن حقیقی روی نیمکت واکنش عابدزاده را به دنبال داشت که او را وادار به تمرین کرد.

* علی کریمی، علیرضا واحدی نیکبخت و ایوان پتروویچ امروز در ورزشگاه اکباتان حضور یافتند اما تیم پرسپولیس را در مصاف با استیل آذین همراهی نکردند.

* محمود یاوری، سرمربی راه آهن و برخی از بازیکنان این تیم بازی سرخپوشان را از روی سکوهای ورزشگاه اکباتان دنبال کردند.

* بازیکنان ذخیره تیم فوتبال پرسپولیس در نیمه اول بازی برابر استیل آذین در زمین چمن شماره 2 ورزشگاه راه آهن زیر نظر پرویز کماسی تمرین کردند.