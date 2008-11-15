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۲۵ آبان ۱۳۸۷، ۱۰:۴۳

239 واحد اقامتی در ایلام تأسیس شد

ایلام - خبرگزاری مهر: معاون گردشگری استان ایلام گفت: طی سه سال گذشته 239 واحد اقامتی و پذیرایی در این استان تأسیس شده است.

علی قاسم پور در گفتگو با خبرنگار مهر در ایلام اظهار داشت: قبل از این سه سال فقط 87 مرکز اقامتی و پذیرایی در استان وجود داشت ولی در حال حاضر  این مراکز 239 مرکز افزایش یافته است.

وی بیان داشت: یکی از مهمترین اقدامات طی این سه سال ساخت هتلهای مناسب برای استان ایلام بوده است که نقش مهمی در توسعه گردشگری استان دارد.

این مسئول با اشاره به اینکه 14 منطقه نمونه گردشگری و شش روستای هدف گردشگری در استان ایلام وجود دارد، خاطر نشان کرد: وجود مراکز اقامتی در استان ایلام به منظور توسعه صنغت گردشگری استان ضروری است.

قاسم پورعنوان کرد: استان ایلام با داشتن یک هزار ابنیه تاریخی و شهرت استان ایلام به دلیل زیباییهای فراوان به عروس زاگرس، توسعه زیرساختهای گردشگری باعث شکوفایی استان خواهد شد.

کد مطلب 783132

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