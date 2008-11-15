239 واحد اقامتی در ایلام تأسیس شد

علی قاسم پور در گفتگو با خبرنگار مهر در ایلام اظهار داشت: قبل از این سه سال فقط 87 مرکز اقامتی و پذیرایی در استان وجود داشت ولی در حال حاضر این مراکز 239 مرکز افزایش یافته است.

وی بیان داشت: یکی از مهمترین اقدامات طی این سه سال ساخت هتلهای مناسب برای استان ایلام بوده است که نقش مهمی در توسعه گردشگری استان دارد.

این مسئول با اشاره به اینکه 14 منطقه نمونه گردشگری و شش روستای هدف گردشگری در استان ایلام وجود دارد، خاطر نشان کرد: وجود مراکز اقامتی در استان ایلام به منظور توسعه صنغت گردشگری استان ضروری است.

قاسم پورعنوان کرد: استان ایلام با داشتن یک هزار ابنیه تاریخی و شهرت استان ایلام به دلیل زیباییهای فراوان به عروس زاگرس، توسعه زیرساختهای گردشگری باعث شکوفایی استان خواهد شد.