جزئیات واردات بنزین در سال جاری/ تامین 79 درصد بنزین وارداتی از امارات

به گزارش خبرنگار مهر، در هفت ماهه اول امسال کشورهای امارات متحده عربی، هند، فرانسه، هلند، ترکیه، ترکمنستان، آذربایجان و الجزایرحدود 2 میلیارد و 700 میلیون کیلوگرم بنزین به ارزش بیش از 2 میلیارد و 532 میلیون دلار به کشورمان صادر کردند که در این میان، امارات متحده عربی بیشترین سهم را به خود اختصاص داده است.

در این مدت امارات متحده عربی بیش از یک میلیارد و 995 میلیون دلار بنزین به ایران صادر کرد که این میزان حدود 79 درصد بنزین خریداری شده از سوی ایران را شامل می شود.

حجم بنزین وارداتی ایران از این کشور عربی در هفت ماهه اول امسال در حالی به بیش از 2 میلیارد و 134 میلیون کیلو گرم رسید که این میزان در هفت ماهه سال گذشته یک میلیارد و 54 میلیون دلار بوده است.

این گزارش می افزاید: کشورهای هند، ترکیه و ترکمنستان نیز به ترتیب با 204 ،96 و 82 میلیون دلار بعد از امارات بیشترین سهم را در فروش بنزین به ایران داشته اند.

بر اساس این گزارش، در هفت ماهه نخست امسال واردات بنزین ایران از الجزایر به 66 میلیون دلار رسید. این کشور آفریقایی در همین مدت بیش از 65 میلیون کیلو گرم بنزین به ایران فروخته است.

اما کشورهای اروپایی هلند و فرانسه نیز به ترتیب با بیش از 40 و 30 میلیون دلار در رتبه های ششم و هفتم صادرات بنزین به ایران قرار گرفتند.

بنابراین گزارش، کشور آذربایجان با فروش بیش از 21 میلیون کیلوگرم بنزین به ارزش 16 میلیون دلار کمترین میزان صادرات بنزین به ایران را در میان هشت کشور یاد شده به خود اختصاص داده است.

گفتنی است، در سال گذشته ایران از کشورهای سنگاپور، بلغارستان و آلمان نیز بنزین وارد می کرد که در سال جاری واردات بنزین از این کشورها متوقف شده است.

به گزارش مهر، بودجه واردات بنزین و گازوئیل در سال جاری 3.3 میلیارد دلار در نظر گرفته شده بود که با توجه به افزایش قیمت نفت در ماههای گذشته این بودجه جوابگوی واردات بنزین نبوده و پیش بینی می شود به حدود 7 میلیارد دیگر بودجه برای واردات بنزین نیاز باشد.

در حالی که در حال حاضر بنزین وارداتی کشور از طریق معاوضه با نفت خام تامین می شود ، پیش بینی می شود مجموع بودجه واردات بنزین در سالجاری به حدود 11 میلیارد دلار برسد.

بر اساس این گزارش، غلامحسین نوذری وزیر نفت در حالی از بررسی بودجه مورد نیاز برای واردات بنزین سخن می گوید که نمایندگان مجلس اخیرا استفاده از منابع داخلی وزارت نفت یا برداشت از حساب ذخیره ارزی برای واردات بنزین و گازوئیل توسط دولت بدون مجوز مجلس را اقدامی غیرقانونی خوانده و خواستار خودداری دولت از ادامه این کار شده اند. همچنین برخی نمایندگان اقدام وزارت نفت در خصوص معاوضه نفت خام با بنزین بدون مجوز مجلس را غیرقانونی دانسته اند.