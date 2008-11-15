توافقنامه امنیتی به نفع واشنگتن و بغداد است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، "گوردون جاندرو" سخنگوی کاخ سفید گفت:" ما معتقدیم که این توافقنامه خوبی است که هم به نفع عراق و هم به نفع آمریکاست. "

توافقنامه امنیتی که آمریکا به شدت برای امضای آن با عراقی ها تلاش می کند؛ جنجال گسترده ای را در محافل دولتی، مذهبی و مردمی عراق به وجود آورده است؛ در حالی که مقامهای دولت عراق می گویند طرف آمریکایی، امتیازهای بزرگی برای دستیابی به پیش نویس نهایی توافقنامه داده، اما سیاستمداران عراقی می گویند متن پایانی دربرگیرنده بندهایی است که به حاکمیت و استقلال عراق خدشه وارد می کند.

درصورت امضا نشدن این توافقنامه، یکی از گزینه های مطرح، متوسل شدن عراق به سازمان ملل متحد برای تمدید مدت حضور نظامیان بیگانه در این کشور است.

این در حالی است که دولت عراق سه شنبه هفتم آبان (28 اکتبر) با اجماع بر ضرورت اصلاح برخی بندهای توافقنامه امنیتی با آمریکا تاکید کرد که البته آمریکا ادعا کرده بود آخرین متن پیش نویس توافقنامه، بهترین متن است و نیاز به تغییر ندارد.

