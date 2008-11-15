بخش خصوصی در عرصه فرهنگ مشارکت کند

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن ملک محمدی عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با بیان این مطلب گفت: از آنجا که دین ما بر پایه علم و دانش و فضیلتهایی است که از طریق آیات و روایات ائمه معصومین بسیار سفارش شده در نتیجه این هفته را باید هفته فطرت و فضیلت نامید.

وی با اشاره به برنامه های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در هفته کتاب یادآور شد: برنامه هایی که این وزارتخانه برای این هفته تدارک دیده برای ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی بسیار تاثیرگذار، پسندیده و شایسته است.

این عضو کمسیون فرهنگی مجلس درباره نقش صدا و سیما در عرصه اشاعه کتابخوانی بین اقشار مختلف جامعه اظهار داشت: رسانه ملی نقشی بی‌بدیل و بی‌نظیر در مسائل فرهنگی داشته است، چنانچه شاید بتوان این رسانه را موثرترین رسانه در ترویج کتابخوانی دانست. انتظار ما از این سازمان این است که با برنامه های مختلف خود کتاب و کتابخوانی را به متن جامعه و زندگی مردم وارد کند.

ملک محمدی با اشاره به مشارکت نهادهای خصوصی در کنار نهادهای دولتی در هفته کتاب خاطرنشان کرد: اساسا ما باید در برنامه‌های فرهنگی از مشارکت مردمی حداکثر استفاده را داشته باشیم، چرا که در راستای اصل 44 قانون اساسی در مورد خصوصی‌سازی در دولت نهم گامهای موثری برداشته شده که امیدواریم در عرصه فرهنگی نیز به موفقیتهای چشمگیری در این زمینه دست یابیم.

شانزدهمین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران 21 الی 29 آبان ماه سال جاری در تهران و سراسر کشور برپاست.