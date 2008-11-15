160 میلیارد تومان اعتبار در مناطق عشایری هزینه می شود

جهانشاه صدیق در گفتگو با مهر گفت: براساس آئین نامه ساماندهی عشایر کشور سایر دستگاههای اجرایی باید بخشی از اعتبارات و بودجه خود را به فعالیت در مناطق عشایری اختصاص دهند، این در حالی است که از گذشته وزارتخانه هایی همچون آموزش و پرورش، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در مناطق عشایری فعالیت دارند.

رئیس سازمان امور عشایر ایران با اشاره به تصویب آئین نامه ساماندهی عشایر کشور در سال 84 به منظور حضور پررنگ کلیه دستگاههای اجرایی، عنوان کرد: در سال اول تصویب این آئین نامه اطلاع رسانی برای حضور دستگاهها در مناطق عشایری صورت گرفت و در سال 85 اعتباری بالغ بر حدود 50 میلیارد تومان از طریق سایر دستگاهها به فعالیتهای اجرایی دراین مناطق اختصاص یافته است.

وی اظهارداشت: در سال گذشته اعتباری بالغ بر 70 میلیارد تومان از سوی سایر دستگاههای اجرایی در مناطق عشایری کشور هزینه شده و برای سالجاری نیز رقمی حدود 100 میلیارد تومان درنظر گرفته شده است.

صدیق با اشاره به اجرای فعالیتهای اجرایی و جمع بندی نهایی اعتبارات سایر دستگاهها در مناطق عشایری تصریح کرد: در سال جاری اعتبارات سازمان امورعشایر برای اجرایی کردن فعالیتها در مناطق عشایری کشوررقمی بالغ بر حدود 60 میلیارد تومان است که با احتساب 100 میلیارد تومان اعتبارات سایر دستگاهها، اعتباری معادل 160 میلیارد تومان در کلیه مناطق هزینه خواهد شد.

وی تصریح کرد: میزان اعتبارات هزینه شده در سال جاری نسبت به اعتبارات سال اول شروع کار دولت نهم بیش از 5 برابر افزایش یافته است.

