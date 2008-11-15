مجسمه سنت پیتر با نور آبی روشن شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری زنیت، این نخستین بار است که واتیکان با روشن کردن مجسمه های سنت پیتر و سنت پل با نورهای آبی در یک روز جهانی شرکت می کند.

روز جهانی دیابت برای نخستین بار در سال 1991 از سوی فدراسیون بین المللی دیابت و سازمان بهداشت جهانی پایه گذاری شد و اکنون در بیش از 160 کشور جهان برگزار می شود.

حدود 990 بنای یادبود در سراسر جهان به مناسبت این روز با نور آبی روشن شدند. برنامه های تلویزیونی، برگزاری همایشها، نمایشگاه ها و آزمایش رایگان دیابت از جمله فعالیتهای این روز است که در بسیاری از کشورها انجام شد.

هدف از برگزاری مراسم ویژه برای روز جهانی دیابت ترویج آگاهی جهانی درباره این بیماری است.

موضوع امسال دیابت در نوجوانان کودکان بود.

