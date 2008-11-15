پارک بانوان کرج پس از تایید میراث فرهنگی تکمیل می شود

محمدجواد کولیوند در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: پس از مصوبه شورای شهر کرج مبنی بر احداث پارک بانوان در ضلع شرقی بلوار جمهوری این پارک از سوی سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری کرج کلنگ زنی شده و بخشی از کارهای اصلی و طراحی های آن نیز انجام شده است.

وی افزود: از آنجا که باغات جهانشر به ثبت آثار ملی رسیده است این طرح باید از سوی سازمان میراث فرهنگی استان تهران تایید و سپس به میراث فرهنگی کرج ابلاغ شده تا سازمان پارک ها بتواند به کار خود ادامه دهد.

این مسئول خاطرنشان کرد: احداث پارک بانوان می تواند 95 درصد نیاز ورزشی، فرهنگی، تفریحی و اجتماعی بانوان لحاظ شده و با تکمیل این پارک بانوان می توانند حداکثر استفاده را از آن ببرند.