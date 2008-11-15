اعضای هیئت رئیسه سازمان لیگ تیراندازی با کمان انتخاب شدند

به گزارش خبرنگار مهر، این نشست در حالی با حضور نمایندگان تیم‌های باشگاهی و استانی برگزار شد که تیم‌ها تا عصر روز چهارشنبه 22 آبان ماه برای ارائه مدارک فرصت داشتند.

در پایان این فرصت 11 تیم شامل باشگاه‌های آلومینیم اراک، پارس جنوبی، هیئت زنجان و برق آلستوم (تیم کامل ریکرو و کامپوند زنان و مردان)، هیئت قزوین و هیئت گیلان (ریکرو و کامپوند مردان)، هیئت همدان (ریکرو زنان و مردان)، هیئت سیرجان (زنان و مردان کامپوند)، هیئت کرمان و هیئت یزد (ریکرو مردان)، هیئت کردستان (کامپوند مردان) برای حضور در مسابقات تیراندازی با کمان لیگ برتر باشگاه‌های کشور به طور رسمی ثبت نام کردند.

دومین نشست سازمان لیگ تیراندازی با کمان ایران با معرفی اعضای هیئت رئیسه نیز همراه بود. در پایان این نشست ملاحسینی، آبیاری، مرتضوی و حقانی نمایندگان چهار تیم زنجان، قزوین، پارس جنوبی و برق آلستوم به عنوان اعضای هیئت رئیسه در سازمان لیگ سال 87 انتخاب شدند.

همچنین در پایان این جلسه از سوی دبیر فدراسیون تیروکمان در خصوص تبلیغات لیگ، منظم برگزار شدن مسابقات، اطلاع رسانی به موقع نتایج و اتفاقات از سوی باشگاه‌ها به روابط عمومی فدراسیون و انعکاس آن به رسانه‌ها تاکید شد.

در این جلسه مقرر شد دومین دوره مسابقات تیراندازی با کمان لیگ برتر ایران برای اولین بار در مسافت 70 متر و با حضور تیم‌های مردان وزنان (ریکرو وکامپوند) از 21 آذر ماه در تهران آغاز شود.

نخستین دوره مسابقات تیراندازی باکمان لیگ برتر باشگاه‌های کشور در سال 86 در بخش مردان و در مسافت 30 متر برگزار شد.